SRAMOTNA KRAĐA U UFC-U: Američki borac besramno pokraden u São Paulu! Ovo je zločin protiv sporta

Američki UFC borac Jared Brooks pokraden je u borbi protiv domaćeg borca Deivesona Figueiredoa (13-0 MMA, 2-0 UFC) na UFC Fight Nightu 119 u Sao Paulu.

Sramotna krađa u UFC-u! Tako bi smo opisali krajnji ishod borbe između Brooksa i Figueiredoa. Naime, Brooks je u borbi bio bolji borac, ali su suci na kraju bodovali za Brazilca, javlja ugledni borilački portal MMAJunkie.

Jedan je sudac bodovao 30-27 za Brooksa, što je apsurdno ako se uzme u obzir da je Brooks u toj prvoj rundi dominirao, imao i dva rušenja, a kako prenosi Fight Site statistika udaraca u prvoj rundi kaže 42-7 u korist Brooksa, odnosno 16-5 u značajnim udarcima.



Runda je bila čak na rubu 10-8 skora. Nešto slično viđeno je i u drugoj rundi, dva rušenja Brooksa i jedno Figueireda, uz pola runde Brooksove kontrole i ponovno značajnu prednost u pogođenim udarcima.

MMAJunkie ističe kako se Brazilac prilagodio borbi u drugoj rundi. Međutim, nije uspio napraviti nikakvu prednost. Tek treća runda može biti ona gdje se može razglabati o tome da ju je dobio Brazilac.

Brooks je i ovdje došao do tri rušenja, no nije bio aktivan koliko u prve dvije te je čak tri puta dozvolio Brazilcu da ga napadne grappling tehnikama, a primio je i par udaraca u stand upu, objašnjava, pak, Fight Site. No, očekivala se apsolutno njegova pobjeda, a onda su suci ponovno šokirali, ali ovog outa svojim bodovanjem, koje ulazi u rubriku ‘vjerovali ili ne’.

Brooksu je jedan sudac dao sve tri runde, no dvoje je dodijelilo dvije runde Brazilcu, uzrokovavši veliku nepravdu. Tako je na kraju bodovanje izgledalo ovako: (27-30, 29-28, 29-28 u korist Figueiredoa).