PROGNOZA BIVŠEG PRVAKA NE IDE NA MIOČIĆEVU STRANU: ‘Taj će ga veliki tamnoputi momak nokautirati’

Miočić i Ngannou će se ogledati u Bostonu 20. siječnja 2018.

Kako se približava taj 20. siječnja, datum u kojem će u ring jedan nasuprot drugoga i u meču za naslov UFC-ova teškaškog prvaka stati branitelj naslova Stipe Miočić i izazivač Francis Ngannou, tako se pojavljuje sve više onih koji su spremni prognozirati ishod te glavne borbe na UFC 220 eventu koji će se održati u Bostonu. Jedan od njih je i Fabricio Werdum.

Upravo protiv Werduma je Miočić stigao do naslova svjetskog prvaka i to nokautom u prvoj rundi, naslova kojeg je uspješno branio u ogledima protiv Alistaira Overeema i Juniora dos Santosa. Werdum je, dakle, tog 14. svibnja 2016. iz prve ruke saznao kolika je opasna Miočićeva kombinacija preciznosti i snage, no to mu očito nije dovoljno jak argument da u prognozi nadolazećeg meča i na upit tko će biti pobjednik uperi prst u njegovom smjeru.

‘Ako neće imati strategiju…’

“Ngannou je snažan, ali ne smatram da je tehnički potkovan. Vjerujem ipak da će iznenaditi Miočića i nokautirati ga. Obojica vole izmjenjivati udarce pa ako Miočić neće imati pravu strategiju, taj će ga veliki tamnoputi momak nokautirati”, izjavio je Werdum za Portal do Vale Tudo, a prenosi mmamania.com.



“Ngannou je pun samopouzdanja i to može raditi razliku u toj borbi. Jednostavno ćeš pasti pogodi li na pravo mjesto, to smo vidjeli u borbi protiv Overeema. Već se mogu vidjeti kako ga mogu natjerati na predaju i kako ponovno postojem prvak. To je moj cilj, želim imati treći pojas prvaka na svom zidu i uistinu vjerujem da će se to i dogoditi. Siguran sam da sam sljedeći”, dodao je 40-godišnji brazilski borac.