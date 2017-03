POKORILI KONKURENCIJU NA BALKANU: Prvenstvo u Srbiji bilo je u znaku-Hrvata!

Hrvatski karatisti osvojili su osam medalja na 19. prvenstvu Balkana koje se proteklih dana održalo u Čačku pri čemu četiri zlatne medalje.

Zlatne medalje osvojili su Alessandra Hasani (-55 kg), Enes Garibović (-75 kg), Ivan Kvesić (-84 kg) i muška reprezentacija u borbama.

Alessandra Hasani je u finalu kategorije do 55 kg svladala je Dajanu Crnoglavac iz BiH sa 6-0. Enes Garibović u kategoriji do 75 kg u završnoj borbi nadvisio je Bugarina Stefana Petkova s 3-0. I u završnici kategorije do 84 kg Ivan Kvesić do titule je stigao finalnom pobjedom bez izgubljenog boda.

Zlatnu medalju osvojio je pobijedivši Anesa Čonga iz BiH s 2-0. Uspješna je bila i hrvatska muška vrsta u borbama (Garibović, Ivan i Anđelo Kvesić, Martinac, Mrvičić, Šurbek, Živković), u finalu su nadvisili Srbiju s 3-0.



Brončane medalje osvojili su Sara Siddiqui (-55 kg), Luka Kondić (-60 kg), te ženska reprezentacija u borbama (Čatlak, Hasani, Marić, Tubić) i katama (Jukić, Kiuk, Petrović). Sudjelovalo je ukupno 302 natjecatelja iz 11 zemalja, a sa četiri zlata i isto toliko bronci na ljestvici osvajača odličja Hrvatska je zauzela drugo mjesto iza Srbije.