SLUČAJ KOJI JE ODJEKNUO HRVATSKOM Pijetraj umjesto prvaka na EP pozvao svog boksača: ‘Da je to interes pojedinca, onda bih zvao i sina’

Hrvatski boks pogodio je ‘slučaj Filipi’.

Samo dan uoči početka Europskog prvenstva, u hrvatskim boksačkim krugovima ne razgovara se o rezultatu na turniru na kojem hrvatska boksačka reprezentacija ima visoke ambicije. Nego o tome zašto aktualni državni prvak u boksu Josip Bepo Filipi ne putuje u Ukrajinu?

Pijetraj na EP vodi Babića umjesto prvaka Filipija

Ovaj 25-godišnji perspektivni boksač iz Zadra koji nastupa za BK Gladijator trebao je biti siguran putnik na Europsko prvenstvo koje se od 14. do 25. lipnja održava u Harkivu. Međutim, izbornik boksačke reprezentacije Leonardo Pijetraj odlučio je kako za prvaka Filipija ovoga puta nema mjesta u reprezentaciji.

Istaknuti i cijenjeni hrvatski boksački stručnjak je, na osnovi izbornog sparinga, odlučio kako Filipi nije spreman za EP, a umjesto njega na popisu putnika našao se teškaš Alen Babić, boksač iz BK Leonardo kojem je vlasnik upravo Pijetraj.

Naime, Pijetraj je odlučio organizirati javne sparinge i to samo za teškaše, odnosno između prvaka Bepa Filipija i trećeplasiranog s PH Alena Babića. Nakon meča Pijetraj se odlučio za Babića. To je jako naljutilo BK Gladijator i razočaralo prvaka Filipija. Osnivač, predsjednik i trener u klubu Tomo Kadić je putem svog Facebook profila poručio kako je njegov klub doživio veliku nepravdu.

‘Hrvatski boks postao je taoc pojedinca’

“Cijenjeni izbornik Leonardo Pijetraj je na temelju dva polu sparinga koje je sazvao 7 dana i drugi 3 dana prije puta na Europsko prvenstvo i na temelju kojih je odlučio kako će predstavnik na EP u Ukrajini bit Alen(BK Leonardo) koji je bio treće plasirani dok Bepo Filipi po mišljenju izbornika nije pokazao dovoljno na sparingu. Hrvatski boks postao je taoc pojedinca”, samo je dio Kadićeve objave na Facebooku.

Neuvrštavanje na Pijetrajev popis putnika jako je rastužilo Josipa Bepa Filipija.

Razočarani i tužni Filipi

“Razočaran sam i tužan. Puno je truda, krvi i znoja uloženo u to Europsko prvenstvo da bi nam to netko napravio samo dva dana uoči puta. Imali smo sparing na kojem je Pijetraj poručio kako je Alen Babić imao veću želju u tom izbornom teškaškom sparingu, da je više pokazao i da će njega voditi u Harkiv. Ok, na tom zadnjem sparingu možda i je više pokazao od mene. No, bio sam bolji na onom u četvrtak. Mislim, ljudi moji, do kad ćemo tako sparirati, dok on ne bude bolji? Očito je hrvatski boks postao taoc pojedinca?”, pita se Bepo Filipi i zaključuje:

“A ništa, što je tu je. Idemo dalje. Sad ću se odmoriti. Napravit ću kratku pauzu. A onda ću vidjeti s mojim klubom. Možda se otisnem i u profesionalne vode. Sve opcije su otvorene”, završio je Filipi.

Pijetraj je objasnio svoju odluku da Filipija ne vodi na Europsko prvenstvo i osvrnuo se na novonastali “slučaj Filipi”.

‘Tu nema slučaja, to nije nikakav slučaj, oni su od toga napravili slučaj’

“Tu nema slučaja, to nije nikakav slučaj, oni su od toga napravili slučaj. Na osnovu jednog meča na prvenstvu Hrvatske, ja bi trebao donijeti odluku o tome hoću li ga voditi na EP”, kazao nam je Leonardo Pijetraj i nastavlja:

“Za mene vrijedi samo jedan kriterij, a to je kvaliteta boksačke predstave u ringu. Ponekad je moja izbornička pozicija nezahvalna, jer teško je odlučiti između nekoliko dobrih boksača u istoj kategoriji, a na reprezentativno natjecanje može ići samo jedan. Nažalost, mi u Hrvatskoj takvih dilema baš i nemamo, pa ni odluke nisu teške. Na ovogodišnjem Prvenstvu Hrvatske u teškoj kategoriji (do 91 kg) Bepo Filipi imao je samo jedan meč i to protiv Alena Babića. U tom meču Babić je imao čak 102 udarca više od Filipija. Utemeljenost sudačke odluke ovaj put neću preispitivati, iako se radilo o sucima iz Srbije, u čijoj ligi boksaju i Bepo i njegov brat Toni Filipi”, istaknuo je Pijetraj i zaključio:

‘Ovdje se ne radi o nikakvom interesu pojedinaca’

“Ovdje se ne radi o nikakvom interesu pojedinaca. Pa da je to neki interes pojedinca, onda bi moj sin išao na Europsko prvenstvo. I za mog sina vrijedi isto što vrijedi i za sve druge. Jednostavno, smatram da je Babić spremniji od Filipija. To je moja odluka. Kao što je moja odluka i da moja tri boksača i moj sin ne putuju na turnir u Harkiv. Bez iznimaka”.

Situaciju nam je prokomentirao i prvi čovjek BK Gladijator, Tomo Kadić.

“Žao nam je što je sve na kraju tako ispalo. Izbornika nitko ne napada. Jednostavno, trebalo je u tom smjeru samo drugačije donijeti odluke. Primjerice, pravilnike, kriterije, tako da sportaši ne budu ogorčeni. Trebalo je možda postupiti drugačije. Moja izjava na Facebooku išla je u tom smjeru da ne postoje nikakvi pravilnici prema kojem bi se donosile neke odluke, kako ne bi dolazilo do ovakvih nepravednih situacija. Vjerujem da ova odluka nema veze s time iz kojeg kluba dolazi boksač-putnik za EP. Smatram da smo trebali, zbog razvoja ovog plemenitog sporta kao što je boks, postupiti drugačije. Pametnije… Možda i kroz neke pravilnike u budućnosti popraviti, puno pametnije postupiti”, izjavio je Kadić i nastavio u jednom dahu:

‘Mi niti u jednom trenutku nismo išli negativnom energijom prema izborniku’

“Ne slažem se s time što se sve napravilo u posljednji tren, jer ne postoji nikakvi pravilnici prema kojim bi se mi trebali voditi. On je izbornik i ima apsolutno pravo donijeti tu odluku. No, kako je sve ispalo, to nije dobro. Treba donijeti pravilnik prema kojem bi se svi klubovi i izbornik vodili. Ne bi bilo samovolje, prozivanja, sumnje u odluke… Uvijek se vodilo kod takvih odluka da prvak i viceprvak imaju prednost, ali ovog puta je išlo drugačije. Zato treba imati određene kriterije i pravilnik. Mi niti u jednom trenutku nismo išli negativnom energijom prema izborniku”, kazao je Kadić.

Na površinu ponovno izašao slučaj od prije više od sedam godina

Treba spomenuti i jedan slučaj koji se dogodio prije nešto malo više od sedam godina, u svibnju 2010. godine, a koji je ponovno izašao na površinu zbog ovog slučaja. Naime, tada je HBS bio donio odluku da se Boksački klub Pit bull iz Splita isključi iz članstva HBS-a.

Bila je to očekivana odluka. Pijetraj je to bio već ranije i najavio. U hrvatski boksačkim krugovima i u medijima pojavila se priča da se radi o jedinom mogućem načinu da se tada ponajboljeg hrvatskog superteškaša Marka Tomasovića isključi iz reprezentacije i spriječi da ode na europsku smotru u Moskvu.

Isključenje Pit bulla iz rada Saveza, naime, povlači direktnu konzekvencu prema kojoj Tomasović nije bio prvi izbor Leonarda Pijetraja, nego se izbornik odlučio za “svog” boksača Dinu Mansoura koji je tada bio još aktivan i ponajveći talent hrvatskog boksa. Upravo to direktno za sobom poteže i paralelu na ovaj “slučaj Filipi”. Slučajnost ili ne, prosudite sami…