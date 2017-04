ODBROJAVAMO DO SPEKTAKLA NA WEMBLEYU: Javio se Tyson i otkrio za koga navija u meču desetljeća

Svijet čeka najvažniji boksački meč u posljednjih desetak godina. Vladimir Kličko (64-4) i Anthony Joshua (18-8) večeras će na rasprodanom Wembleyju pred 90 tisuća gledatelja boksati za IBF, WBA i IBO titule prvaka svijeta.

20.33 – Legendarni boksač i nekadašnji šampion Mike Tyson otkrio je za ugledni Sky Sports za koga navija u ovoj borbi.

“Želim da Kličko pobijedi, ali neće mu biti lako, gledao sam snimke Anthonyja Joshue”, rekao je “Iron Mike” pa dodao:

“Joshua je zvijer, on je velika zvijer, njegov sam veliki fan. Podsjeća me na Georgea Foremana iz mladih dana. Razbija sve koji stanu ispred njega. Joshua mora rano završiti meč, ako potraje 12 rundi Kličko bi mogao pobijediti. Joshua izgleda kao prvak, ali vidjet ćemo ga u meču s Kličkom. On bi mogao biti budućnost ovog sporta. Uzbuđen sam zbog meča”.