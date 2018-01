MIRKO PROTIV KOSAKE ZARADIO NEUGODNU OZLJEDU: ‘To nema nikakvog smisla. Tako ugrožavaju borca’

Mirko Filipović je novinarima po dolasku iz Japana u Zagreb otkrio kako je zaradio neugodnu ozljedu šake.

Mirko Cro Cop Filipović na Silvestrovo je ostvario svoju osmu uzastopnu MMA pobjedu, čime je došao do novog aktualnog rekorda. Ovog puta njegova žrtva u revijalnom programu Rizinovog Grand Prixa bila je 47-godišnja japanska MMA legenda Tsuyoshi Kosaka.

Mirko je priču završio već nakon jedne minute borbe. Kosaka se odmah bacio na glavu, ali je naišao na neustrašivog Mirka koji ga je prvo zasuo udarcima, nakon toga ga i bacio na tlo, a onda ga propisno završio na podu.

Kosaka se u parteru uopće nije branio, što je bilo dovoljno da sudac prekine borbe. Mirko je odmah nakon borbe iz svlačionice, odnosno odmah po povratku u Zagreb otkrio kako je Kosaki pukla orbitalna kost i kako je Japanac uz spomenuto zaradio i potres mozga.



Legendarni hrvatski borac je novinarima na aerodromu u Zagrebu otkrio i da je prilikom jednog udarca uspio ozlijediti šaku. Razlog je čudno pravilo prema kojem borci u Rizinu gotovo da i ne smiju bandažirati ruke prije nego što navuku rukavice…

“Ne dozvoljavaju bandažiranje ruku i to nam ne pomaže. Tek dva kruga s tom malom gazom, rukavice su premale i šaka je gola. To nema nikakvog smisla. Time samo ugrožavaju ruke boraca. Ne znam zašto je to tako”, požalio se Filipović čije riječi prenosi Fight Site. Za sada se ne zna koliko je ozbiljna Mirkova ozljeda i koliko će mu trebati da se vrati u puni trening.