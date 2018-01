MIOČIĆ I NGANNOU STALI JEDAN NASUPROT DRUGOGA: Kad bi pogledi ubijali…

Miočić i Ngannou sučelit će se u noći sa subote na nedjelju

Dva dana uoči spektakla UFC 220 čija će glavna borba večeri biti ona za pojas UFC teškaškog prvaka između prvaka Stipe Miočića i izazivača Francisa Ngannoua, dva su borca stala jedan nasuprot drugoga.

Smireno i uz poštovanje spram suparnika, ali uz poglede koji lede, Miočić i Ngannou odradili su obvezu uz buku škljocanja fotoaparata najavivši spektakl u kojem će američki borac hrvatskog porijekla pokušati postati prvi koji je naslov prvaka triput obranio. Prepreka koju za to mora preskočiti je visoka i snažna, no nisu niti one prethodne nudile šetnju do naslova.





“Mene ne zanima rekord, zanima me Francis koji je velik i jako udara. Ne brinem ja zbog rekorda i ne borim se zbog njega”, kazao je Miočić pred meč koji će biti održan u Bostonu u noći sa subote na nedjelju.

Miočić je do titule najopakijeg čovjeka na planeti stigao u svibnju 2016. godine nokautiravši Fabrícija Werduma u prvoj rundi meča za naslov. Pokušao mu ga je u rujnu iste godine uzeti Alistair Overeem koji je stradao također u prvoj rundi, a potom i Junior dos Santos u svibnju 2017. Borba je trajala nešto više od dvije minute i završila drugom Miočićevom obranom pojasa prvaka.