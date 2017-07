MCGREGOR NOKAUTIRAN? Ova je informacija odjeknula borilačkim svijetom, svi pričaju o tome

Tim UFC zvijezde Conora McGregora demantirao je informaciju koja je posljednjih dana kružila medijima i koja je odjeknula borilačkim svijetom, a prema kojoj je ‘ludi Irac’ već jednom nokautiran tijekom pripremnog sparinga za meč protiv Floyda Mayweathera.

Informaciju o nokautu u javnost je prvi pustio bivši svjetski boksački prvak Jessie Vargas, a boksač koji je navodno nokautirao Conora da bi zbog toga kasnije bio udaljen iz kampa jest još jedan prekaljeni profesionalac, Brandon Rios.

No, ubrzo nakon toga, Rios je sve demantirao kazavši kako nije dio McGregorovog kampa i da uopće ne zna tko je UFC šampion.

“Ne, nisam čovječe. Vargas se za*ebava. Uopće ne znam tko je taj j*bač majke niti kako je došlo do te glasine. Nikad Conora nisam upoznao. Uopće ga ne znam. No, volio bih sparirati s njim. Sve o čemu se piše su samo glasine. Očito su svi malo poludjeli. Dobivam poruke, zovu me, razna s*anja. Iskreno, ne znam niti tko je on. Pratim nešto MMA pa znam da ga je ugušio Nate Diaz, ali ga ne poznajem”, potvrdio je Rios.



U utorak je stigao demantij i od strane McGregorovog tima. Tako je britanski Telegraph Sport eksluzivno objavio sljedeće:

“To je bila tek glasina. Boksač kojeg je spomenuo Jessie Vargas nije Brad Wheeler, nego Brandon Rios. Ali niti jedan od ova dva boksača nije sparirao s Conorom.”

I sam Floyd Mayweather se oglasio oko iste informacije istaknuvši kako ne vjeruje u glasinu jer nikad nije vidio snimku nokauta.

“Sve je glasina dok ne vidim. Moram baš osobno to vidjeti svojim očima”, komentirao je Mayeather, prenosi njegove riječi FightHype.

Meč između Floyda Mayeathera i Conora McGregora na rasporedu je 26. kolovoza u T-Mobile Areni u Las Vegasu.