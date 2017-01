KING MO OTKRIO RAZLOGE PORAZA OD CRO COPA: ‘To je bila moja pogreška, Mirko je bio pametan’

Muhammed ‘King Mo’ Lawal prokomentirao je za MMA Junkie Radio poraz u četvrtfinalu Rizin Grand Prixa od Mirka Filipovića.

Fightsite javlja kako je samo dva tjedna nakon borbe sa Satoshijem Ishijem u Dublinu, Muhammed “King Mo” Lawal odletio u Japan kako bi zamijenio Wanderelija Silvu i obračunao se s Mirkom Filipovićem u četvrtfinalu Rizinovog turnira. Cro Cop je Moa zaustavio tehničkim nokautom i na kraju osvojio Grand Prix, ali Amerikancu nije žao što je uskočio u zadnji čas i suočio se s hrvatskim borcem koji se, nakon nastupa na Rizinu, oprostio od MMA karijere.

‘Kad je vrijeme za borbu, nema izgovora čovječe’

“Kad je vrijeme za borbu, jet lag, nema izgovora čovječe”, rekao je Lawal za MMA Junkie Radio i nastavio:

“Znao sam u što se upuštam. Odlučio sam to napraviti. Baš naprotiv, htio sam se boriti baš s Cro Copom. Mislim da su u jednom trenutku htjeli ponovno izvlačiti parove, a ja sam mislio,’Ne, želim se boriti s Cro Copom,’Zašto ne? Ovako zarađujem i želim doći i nokautirati ga. Htio sam ga nokautirati, ali umjesto toga on je sredio mene.”

‘Trebao sam se prilagoditi na licu mjesta’

Lawal smatra da je protiv Mirka napravio veliku taktičku pogrešku.

“Mjesec i pol dana sam trenirao za Ishija i radio sam na izbjegavanju klinča…Proveo sam previše vremena razdvajajući se iz klinča i onda kad sam se borio s Mirkom sam raskinuo klinč kad sam zapravo trebao ići u klinč. To je bila moja pogreška. Trebao sam se prilagoditi na licu mjesta. Ja sam profesionalac, sad sam veteran tako da sam trebao to znati”, otkrio je King Mo i izjavio kako nije znao da su konopci tako čvrsti.

‘Kvragu da, borio bih se s njim sutra…Ovo je san’

“Kad sam išao u rušenje Cro Cop bi iskoristio silu da se odbije od konope i zavuče ruke da me podigne i pogura unatrag. Dakle, on je bio pametan, imao je i dobru taktiku, ali ja sam trebao pobijediti.”

No King Mo ne žali za ničim i obračunao bi se s Cro Copom ponovno jer jednostavno voli izazove. Bez obzira što je izgubio.

“Kvragu da, borio bih se s njim sutra…Ovo je san. Svaki put kad radite nešto u čemu uživate i još vas plaćaju, to je san. To je američki san. Stoga da, borio bih se s Cro Copom svaki dan u tjednu da mogu. Ja sam borac, to nam je posao.”