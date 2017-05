JOSHUA PORUČIO KLIČKU: ‘Zaboravi revanš, prepusti boks mlađima! Tyson? Da, htio bih se boriti s njim’

Novi boksački teškaški kralj, Britanac Anthony Joshua (19-0, 19 nokauta), poručio je bivšem vladaru svjetskih ringova Vladimiru Kličku da zaboravi revanš s njim i ‘prepusti boks mlađima’.

Boksački svijet još uvijek čeka ime protivnika koji će s Joshuom ući u ring i boriti se za naslov prvaka svijeta prema IBF, IBO i WBA verziji. Iako bi boksački svijet htio vidjeti meč za naslov između Joshue i “Brončanog bombardera” Deontaya Wildera (31. godina, 38-0), svjetskog prvaka prema WBC verziji, opakog udarača i jednog od najboljih i najmoćnijih boksača današnjice i dalje nije poznato hoće li se njihov meč i dogoditi.

‘Da naravno, opet bi se borio protiv njega, ali…’

Prije prije nekoliko dana najavljeno je da bi sljedeća stepenica za Joshuu trebala ponovno biti posljednji čovjek kojeg je svladao, odnosno Vladimir Kličko i revanš protiv ove boksačke legende. No, posljednja izjava neporaženog Joshue ne ide u tom pravcu.

Anthony Joshua Knocks Out Wladmir Klitschko KO (FULL KNOCKOUT FOOTAGE 2017) https://t.co/W7SGgMXqj5 — UkUrbansFinest (@UkUrbansFinest) May 15, 2017

“Da naravno, opet bi se borio protiv njega da trebam. On vjerojatno misli kako bi me ovog puta pobijedio. Istina, Kličko je izgubio od mene, no otišao je kao pobjednik. Ako dođe do revanša, ulog će biti i pojasevi i ponos, znate… Ja sam taj koji ima nešto za izgubiti, ne on. Pokušao bi da sam na njegovom mjestu, ali ja nisam Vladimir i ne znam što on želi. Da mene hoće poslušati, moj savjet bi mu bio: ‘Prijatelju, bila je to tvoja fenomenalna predstava, bio si jako dobar, ali nisi pobijedio. Ostavi taj pozitivan dojam i pusti drugima da preuzmu”, poručio je svjetski prvak preko Hindustan Timesa i osvrnuo se na slavnog boksača Mike Taysona s kojim bi se htio boriti.

Tysonu bi dao poštovanje u ringu

“Da je Tyson bar konzistentniji. On je imao veliki broj mečeva i dao bi mu to poštovanje u ringu. Da, htio bih Tysona za svog sljedećeg protivnika. Da nema Klička, borio bi se s njim ako bi on to htio. Kad bude spreman neka se javi, mi ne idemo nigdje. Tu smo. Bi li me mogao pobijediti? To ćemo saznati jedino ako se budemo borili. Pa zato se i želim boriti, kako bi vidjeli tko je bolji, jači”, zaključio je Joshua.

Vrijedi spomenuti i ako Kličko, kojim slučajem, ne odluči iskoristiti svoje pravo na revanš, Joshua prema pravilima mora boksati protiv Kubrata Puleva iz Bugarske radi stanja na rang ljestvicama. Za sada se ne znaju niti vrijeme niti mjesto sljedećeg dvoboja svjetskog prvaka. No, prema sadašnjim informacijama Joshua bi se trebao vratiti ili u listopadu ili u studenom.