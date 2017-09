JE LI ZASTRAŠUJUĆA NOVA UFC SUPERZVIJEZDA U BITI SAMO VELIKA PREVARA? Ovo upravo to i dokazuje

Francis Ngannou nova je superzvijezda UFC-ove teške kategorije te mnogi Francuza do kraja iduće godine vide kao prvaka elitne divizije svjetskog MMA-a. No, kako je do toga došlo? Je li Ngannou uistinu toliko impresivno prezentirao svoje vještine ili je UFC-ova hype mašinerija odradila svoj posao?

Odgovore na sve navedeno donosi borilački portal Fight Site koji piše:

“Ngannou je svakako oduševio, budući da upravo njega vidite kao idućeg protivnika teškaškog prvaka, Stipe Miočića. Kako i ne bi, francuski Kamerunac na sam pogled izgleda impresivno, što je ljudima često izuzetno bitna referenca (sjetimo se samo koliko fanova u ovim krajevima ima Alistair Overeem). U oktogonu je do sada ostvario pet pobjeda, u jako kratkom vremenu te je u svima slavio prekidom. A u diviziji gdje je teško doći do ikakvog niza, to je posebno impresivan podatak. No, koliko te pobjede zapravo vrijede i koliko su kvalitetni bili protivnici?”, piše Fight Site i dodaje kako je Ngannou u svojoj UFC karijeri redom savladao Luisa Henriquea, Curtisa Blaydesa, Bojana Mihajlovića, Anthonya Hamiltona i Andreia Arlovskog.





Vještina ‘hajpanja’ boraca

Svakako najjače ime je, nadalje piše Fight Site, ovo posljednje, bivšeg UFC prvaka. Ali, kada se pogleda malo detaljnije na borce koje je savladao i njihove rezultate, dobijemo dojam kako je Ngannou do ovoga što je postao, došao prije svega putem već spomenute vještine “hajpanja” boraca.

“Čime nikako ne želimo reći da on uistinu nije dobar koliko ga UFC predstavlja, samo želimo reći kako to do sada ipak nije ničime dokazao, a za to imam jedan vrlo jak podatak. Naime, već prva činjenica puno će toga reći. Posljednja tri Francisova protivnika u zbroju su unutar niza od 11 poraza. Na trenutak zanemarimo Curtisa Blaydesa, kojeg je savladao u zagrebačkoj Areni, i taj niz poraza dolazi na 13 borbi. Dakle, 4 od 5 UFC protivnika Francisa Ngannou su trenutno kombinirano unutar niza od 13 poraza. Dakle, Ngannou nije napravio ništa drugačija ili bolje od jednog velikog broja boraca, čije se pobjede nalaze unutar tog niza. Preostali borac je Curtis Blaydes, koji je nakon toga došao do dvije UFC pobjede (uz još jednom oduzetu zbog konzumiranja marihuane), no Blaydes je doživio taj poraz zbog oteklina iznad oka. Tko zna što bi se do kraja dogodilo da mu je liječnik dozvolio nastup, odnosno da nije bilo te nesretne okolnosti. No, on je svakako najrelevantnija pobjeda na Ngannouvom nizu. Dovoljna za ovo čime ga fanovi smatraju, mjesto prvog izazivača?”, pita se autor teksta i zaključuje:

‘Sve nam to govori kako je Francis Ngannou prije svega čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme’

“Sve nam to govori kako je Francis Ngannou prije svega čovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Sportski pošteno bi bilo da prije toga upiše barem dvije pobjede protiv boraca iz vrha i to boraca unutar pozitivnog niza, boraca koji nemaju problema sa samopouzadnjem tj. boraca kojima bi on bio jednaka prilika kao oni njemu. Do tada Francis Ngannou i dalje ostaje tek plod hypea. Ali, hype koji bi mu, s obzirom na okolnosti, uistinu mogao donijeti napad na titulu prvaka”.