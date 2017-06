PIJETRAJ UMJESTO PRVAKA NA EP POVEO SVOG BOKSAČA: Ovaj ispao već u 1. kolu dvojbenom odlukom sudaca

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 10:30 18.06.2017

Oba hrvatska boksača koja su nastupila u subotu na Europskom prvenstvu u Harkivu završila su svoj nastup porazom u 1. kolu.

Marko Zeljko izgubio je borbu u kategoriji do 69 kilograma od Šveđanina Adolphea Sylve sa 1-4, dok je Alen Babić u kategoriji do 91 kilograma izgubio od Bugarina Kristijana Dimitrova sa 2-3.

U borbi Babića i Dimitrova tri suca dodijelila su minimalnu 29-28 pobjedu Bugarinu, jedan je istim rezultatom glasao za Babića, dok je jedan borbu vidio kao čistu 30-27 pobjedu našeg boksača, no u osminu finala se ipak plasirao Bugarin.

Njegovu borbu protiv Dimitrova možete vidjeti u videu dolje od 4:33:36.



Agresivni početak Babića

Babić je u meč ušao uobičajeno agresivno i išao naprijed. Protivnik prihvaća borbu i obojica pogađaju, uglavnom krošeima. Pred sam kraj prve runde agresivniji Babić je udarcem u rebra ozlijedio Bugarina.

U drugoj Dimitrov pokušava preživjeti i othrvati se napadima hrvatskog reprezentativca. Bugarin je skupio nešto snage za posljednju rundu i vjerojatno je taj dio borbe i bio njegov najbolji. Suci su mu na kraju dali pobjedu podijeljenom odlukom, javlja CRO Ring.

Trojica Hrvata nastupaju u nedjelju

Preostala tri hrvatska predstavnika svoj prvi nastup u Harkivu imat će u nedjelju, Stipan Prtenjača će u kategoriji do 60kg snage odmjeriti sa Škotom Nathanielom Collinsom, Mate Rudan je u kategoriji do 75kg za suparnika dobio Moldavca Viktora Karapčevskija, a Damir Plantić u kategoriji do 81kg Bugarina Radoslava Pantelejeva.

Pijetraj umjesto prvaku Filipiju šansu dao Babiću

Vrijedi spomenuti kako je uoči početka natjecanja u Harkivu, izbornik hrvatske boksačke reprezentacije Leonardo Pijetraj na osnovi izbornog sparinga zaključio kako na EP neće voditi aktualnog prvaka Josipa Bepa Filipija iz BK Gladijator, nego će šansu pružiti svojem boksaču Babiću iz BK Leonardo, boksačkog kluba kojem je on osnivač i vlasnik i koji se već nakon prvog kola oprostio od turnira.

Naime, Pijetraj je odlučio organizirati javne sparinge i to samo za teškaše, odnosno između prvaka Bepa Filipija i trećeplasiranog s PH Alena Babića.

Pijetrajeva odluka naljutila Babića

Nakon meča Pijetraj se odlučio za Babića. To je jako naljutilo BK Gladijator i razočaralo prvaka Filipija. Osnivač, predsjednik i trener u klubu Tomo Kadić je putem svog Facebook profila poručio kako je njegov klub doživio veliku nepravdu, slučaj je odjeknuo Hrvatskom, a Pijetraj je svoju odluku objasnio riječima:

“Za mene vrijedi samo jedan kriterij, a to je kvaliteta boksačke predstave u ringu. Ovdje se ne radi o nikakvom interesu pojedinaca. Pa da je to neki interes pojedinca, onda bi moj sin išao na Europsko prvenstvo. I za mog sina vrijedi isto što vrijedi i za sve druge. Jednostavno, smatram da je Babić spremniji od Filipija. To je moja odluka. Kao što je moja odluka i da moja tri boksača i moj sin ne putuju na turnir u Harkiv. Bez iznimaka”, kazao je Pijetraj u razgovoru za Net.hr prije pet dana.