FILIP HRGOVIĆ O SLJEDEĆEM SUPARNIKU: ‘O njemu zasad znam samo to da ću ga prebiti, drugo ništa’

Filip Hrgović će borbu imati u Rigi 27. siječnja

Hrvatski teškaš Filip Hrgović pred trećim je mečem profesionalne karijere. Nakon što je protiv Brazilca Lovea i Čeha Šoura među konopcima bio samo jednu rundu, predstoji mu sučeljavanje protiv 30-godišnjeg Britanca Toma Littlea, a ono je zakazano za 27. siječnja u Rigi.

Little u dosadašnjoj karijeri ima omjer od 10 pobjeda i četiri poraza, a kako će se za taj meč pripremiti Hrgović je otkrio Večernjem listu.

Uskoro dobiva dvoranu

“U Londonu ću raditi s trojicom, ako ne i četvoricom suvježbača. Tako je stvari organizirao moj menadžer Karim Bouzidi u suglasju s promotorom Kalleom Sauerlandom“, kazao je Hrgović koji će uskoro pripreme moći odrađivati i u Zagrebu gdje će na korištenje dobiti dvoranu za treninge.



“Planirano je da do 5. veljače sve bude gotovo. Riječ je o prostoru od 300 četvornih metara u Novom Jelkovcu, s olimpijskim ringom, saunom, trakom za trčanje, stacionarnim biciklom, utezima, muškom i ženskom svlačionicom… To će biti najbolja dvorana u ovom dijelu Europe. Investitor je Grad Zagreb jer to će kroz neko vrijeme postati klub u koji će se upisivati djeca. A meni je velika želja ne samo da ja iz te dvorane uspijem napraviti veliki rezultat nego i da ta dvorana proizvodi buduće šampione, da se na taj način ja odužim Zagrebu”, veli Hrgović iza kojeg je deset tjedana priprema od kojih i tri na Tenerifeu.

Bit će mu velika glava

“Trenirao sam kao životinja, ali na toplom i, bude li prilike, otići ću tamo svake godine barem jedanput, ovako u zimskim mjesecima, kada je u Zagrebu hladno i uvijek postoji opasnost od prehlade. A tamo sam bio posve zdrav i radio sam s punim gasom, 12 treninga tjedno. Na kraju priprema imao sam testiranje na 800 metara. Onako sav ‘strgan’ skoro sam skinuo osobni rekord, a on iznosi 2:14.9 što za boksača od preko 100 kg nije nimalo loše”, zadovoljan je Hrgović koji ima poruku za sljedećeg suparnika:

“Nakon borbe sa mnom bit će mu velika, natečena glava. Dobar je to boksač, ali nije moja liga. O njemu zasad znam samo to da ću ga prebiti, drugo ništa.”