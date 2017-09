BELATTOR ŽELI NAPRAVITI KORAK DALJE U ODNOSU NA ELITNI UFC: Oduševili MMA svijet letećim kavezom

Druga po jačini svjetska MMA organizacija Bellator želi napraviti korak dalje u odnosu na elitni UFC u borbi za tržište i fanove slobodne borbe.

Tako će Bellator će američkoj publici predstaviti svoj “leteći kavez” već narednog vikenda na Bellatoru 183 koji će u San Joseu predvoditi borci Benson Henderson i Patricky “Pitbull” Freire u borbi eventa. Naime, iste večeri će se održati i sjajni Bellator Kicboxing 7 event koji predvode Kevin Ross i Domenico Lomurno.

S obzirom da će promocija Scotta Cokera održati dvije priredbe u istoj večeri, odnosno čak dvadeset profesionalnih mečeva što u MMA, što u kickboxing konkurenciji, u akciju će morati njihov “leteći kavez”. U pauzi između dvije priredbe, metalna konstrukcija će se spustiti sa stropa te će se ring u prilično kratkom vremenskom periodu pretvoriti u kavez.

Bellator to show off "Flying Cage" this weekend. "Suspended steel structure, lowered to transform ring into cage in 15 minutes." Neato. pic.twitter.com/RXC18vC7Fr — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) September 19, 2017

Prvi put ovaj Bellatorov izum je u praksi primjenjen na europskim eventima u Firenci, Torinu i Budimpešti. Sada će i američka publika imati prilike vidjeti ovu spektakularnu transformaciju borilišta usred borilačkog eventa, prenosi borilački portal Fight Site.

RT MMAjunkie "The Bellator "flying cage" will be in action on Saturday. More: https://t.co/CDq5zjWtqy pic.twitter.com/yA4WX1fka2" — B Dog (@B_Dog040) September 20, 2017

Bellator 183: Henderson vs. Pitbull

Lightweight Main Event: Benson Henderson (24-7) vs. Patricky “Pitbull” Freire (17-8)

Welterweight Main Card Bout: Paul Daley (39-15-2) vs. Lorenz Larkin (18-6, 1 NC)

Heavyweight Main Card Bout: Roy Nelson (22-14) vs. Javy Ayala (10-5)

Featherweight Main Card Bout: Aaron Pico (0-1) vs. Justin Linn (7-3)

Lightweight Main Card Bout: Adam Piccolotti (9-0) vs. Goiti Yamauchi (21-3)

Uvodne borbe:

Women’s Flyweight Preliminary Bout: Brooke Mayo (0-1) vs. Kaytlin Neil (0-2)

Welterweight Preliminary Bout: Fernando Gonzalez (1-0) vs. Alex Lopez (3-0)

Featherweight Preliminary Bout: Gaston Bolanos (1-0) vs. Brandon Laroco (1-1)

Light Heavyweight Preliminary Bout: Tony Johnson (4-3) vs. Mike Ortega (2-3)

Bantamweight Preliminary Bout: Justin Tenedora (1-0) vs. Ricardo Vasquez (Debut)

Women’s Flyweight Preliminary Bout: Jaimelene Nievera (4-3) vs. Corina Herrera (3-3)

Lightweight Preliminary Bout: J.J. Okanovich (4-1) vs. Luis Jauregui (4-2)

Flyweight Preliminary Bout: Daniel Gonzalez (1-0) vs. Anthony Castrejon (1-1)

Bellator Kickboxing 7: Ross vs. Lomurno

Featherweight Kickboxing World Title Bout: Kevin Ross (44-11) vs. Domenico Lomurno (22-8)

Welterweight Kickboxing World Title Bout: Karim Ghajji (98-13-1) vs. Raymond Daniels (13-3)

Middleweight Kickboxing Main Card Bout: Joe Schilling (20-9) vs. Najib Idali (28-6-1)

Women’s Featherweight Kickboxing Main Card Bout: Jorina Baars (41-0-3) vs. Anke Van Gestel (34-11-3)

Featherweight Kickboxing Bout: Joe Palacios (7-7) vs. Malaipet (145-31-6)

Uvodne borbe:

Featherweight Kickboxing Preliminary Bout: Jacob Ycaro (Debut) vs. Jonathan Tan (Debut)

Women’s Flyweight Kickboxing Preliminary Bout: Gloria Telles (2-0) vs. Shannah Gozo (5-1)