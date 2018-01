ANALITIČAR UMANJIO NGANNOUOVE ŠANSE, BORCI NAJAVILI MEČ: ‘Stipe je svjetlosnim godinama ispred njega’

Stipe Miočić i Francis Ngannou ogledat će se u borbi za naslov 20. siječnja

Rekordna treća obrana naslova UFC-ova teškaškog prvaka za Stipu Miočića ili premijerni uspon na tron Francisa Ngannoua, dvojba je koja će odgovor dobiti u Bostonu kada navedeni dvojac stane jedan nasuprot drugome na UFC220 eventu koji ja zakazan za 20. siječnja.

Stipine brojke su impresivnije

Cijenjeni analitičar Dan Hardy odmah je na početku najave onog što slijedi jasno naglasio da favorizira američkog borca hrvatskog porijekla, prenosi Fightsite.hr., izrazivši čuđenje zašto se u prvi plan gura izazivač za pojas u Miočićevom vlasništvu.

“Svi su previše entuzijastični oko Ngannoua i svi zaboravljaju što je Stipe Miočić kao prvak već napravio. Ja ću u svojoj analizi malo naginjati prvaku jer smatram da ga se mora uvažavati u njegovoj poziciji. Ono što jednostavno ne mogu vjerovati jest kako ga se podcjenjuje u odnosu na ono gdje je i što je napravio”, kazao je Hardy i nastavio:

“Postoji ograoman ‘hype’ oko Ngannoua, s pravom jer je zastrašujuć. Samo je nebo limit kada govorimo o njegovim potencijalima. Ali ja sam analitičar i moram se voditi onime što sam već vidio. Ako pogledamo da je Ngannouov postotak nokauta 64 posto, a Stipin 76 posto, ne samo da je to više impresivno u odnosu na Ngannoua, nego je on nokautirao 13 od 17 protivnika, a Ngannou 7 od 11.”

Tehnika na Miočićevoj strani

U zaključku je Hardy prednost dao Miočiću podvukavši:

READY TO DEFEND MY BELT. pic.twitter.com/vWzhXp2FT6 — Stipe Miocic (@stipemiocicufc) January 16, 2018

“Ali ako Ngannou ne može odraditi 10 minuta, on nikada neće biti istinski prvak. Ali to još ne znamo. Sa Stipom to znamo, znamo da se može boriti i 5 rundi, ali i da može nokautirati ljude u prvoj rundi. Čak i ako Ngannou uhvati Stipu nekim udarcem, i dalje ću morati vidjeti više od Ngannoua prije nego što mogu reći da je to idealan MMA borac. Na kraju dana, ipak se sve svodi na tehniku. Ona je ta koja plaća račune kako je moj trener rekao. A Stipe Miočić je svjetlosnim godinama ispred Ngannoua kada govorimo o tehnici. Ngannouu šansu daje ta nevjerojatna fizička snaga.”

Evo što oni kažu

Inače, dvojac koji će riješiti kome pripada pojas gostovao je u jednoj emisiji priznavši da se osjećaju pomalo čudno u zajedničkoj promociji borbe prije no što su se sami osvrnuli na ono što će biti vrhunac njihova druženja.

“Ne smeta me što je na njega prebačena uloga favorita, on je čvrst momak, borio se protiv dobrih protivnika i slavio u tim mečevima. Velik je, snažan, tvrd i jako udara, ali riješit ćemo to”, kazao je Miočić koji i putem društvenih mreža djeluje samouvjereno.

Saturday will be no different! https://t.co/X1z6OqvIwF — Stipe Miocic (@stipemiocicufc) January 17, 2018

Ngannou, pak, uživa u trenutku koji, smatra, u potpunosti zaslužuje:

“Stvarno vjerujem da sam najbolji, najveći, najjači, najmotiviraniji i da imam sve da bih ga pobijedio. On je jako dobar borac, sjajan. Nije slavio u svim tim mečevima bez razloga, iza svega se nešto krije. Ali ja sam iznad toga a to ću i dokazati. Moje vrijeme dolazi.”