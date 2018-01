KAUBOJIMA STIŽE PODRŠKA OD BROJNIH SPORTAŠA! Oglasili se i Perišić i Hrgović: ‘Ajmo Kauboji! Samo jako’

Mario Mandžukić najavio je dolazak na utakmicu sa Srbijom.

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak od 20:30 počinje pohod na jedino zlato koje nema u svojoj kolekciji. Utakmicom sa Srbijom u splitskoj Spaladium Areni Hrvatska će po 13. put ubilježiti nastup na europskim smotrama.

Mandžukić u Spaladiumu

S obzirom na to da se natjecanje igra u Lijepoj našoj razlog je to povećane euforije. Ona je zavladala i među brojnim sportašima. Poznati hrvatski boksaš Filip Hrgović zaželio je sreću Kaubojima putem videa kojeg je objavio na svom Facebooku. On se trenutno priprema za treći profesionalni meč pa neće biti u Splitu, no pratiti će zbivanja iz dvorane. ‘Samo jako’ glasi srž njegove poruke rukometašima koju je poslao lupajući se šakom po srcu.

Kao što je poznato Mario Mandžukić najavio je dolazak na utakmicu sa Srbijom, a uoči susreta Kauboji su dobili podršku od Ivana Perišića. On je objavio da se vozi prema milanskoj zračnoj luci dok sluša popularnu pjesmu Prljavog kazališta Lupi petama.

Rukometaš Filip Ivić nije se pak našao među 16 izabranika Line Červara, ali bit će jedan od najvatrenijih navijača sudeći po fotografiji.