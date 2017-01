KAPETAN KAUBOJA ISKREN DO BOLI: ‘Igrao sam loše u napadu, bila je katastrofa’

Kapetan hrvatskih rukometaša Domagoj Duvnjak je nakon poraza protiv Njemačke (21:28) bio vrlo samokritičan.

“Igrao sam loše u napadu, bio sam katastrofa i to je to. U napadu nam nije išlo, obrana je bila ok. Gurali smo sve u sredinu, odsjekli smo krila. Još kad u obzir uzmemo Wolffa na golu, Njemačka je zasluženo pobijedila. Nismo bili pravi”, kazao je Domagoj Duvnjak.

“Bili smo u igri do 52. minute na dva razlike i onda osam minuta gol nismo zabili gol”, dodao je kapetan Kauboja.

Na spomen Francuske s kojom bi se Hrvatska susrela tek u finalu, Duvnjak je kazao:

“Joj, koja Francuska, polako… Imamo prvo Egipat, to je tipična afrička ekipa koja agresivno igra obranu. Trebamo proći dalje. Bolje sad poraz nego u nokaut fazi”.

‘Nismo kalkulirali’

Tin Kontrec kazao je kako Hrvatska nije kalkulirala, više je bila riječ o nemoći.

“Nismo kalkulirali, možda ovaj poraz ima neku poruku, vidjet ćemo. Kreću utakmice gdje nemamo pravo na pogrešku. Već večeras kreće priprema za Egipat”, kazao je Kontres.