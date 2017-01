IZNENAĐENJE VEČERI: Bender i Sunsi srušili San Antonio

U svih pet utakmica u američkoj profesionalnoj košarkaškoj NBA ligi koje su bile na programu u subotu slavili su domaćini, a jedino je iznenađenje 108-105 pobjeda Phoenix Sunsa protiv San Antonio Spursa u kojoj je zapaženu ulogu imao i mladi hrvatski igrač Dragan Bender.

Bender je proveo gotovo čitavu četvrtu četvrtinu na parketu, a upravo u tom razdoblju su Sunsi zaostatak od 80-85 pretvorili u neočekivanu 108-105 pobjedu.

Bender šest poena i šest skokova

Devetnaestogodišnji “rookie” je ukupno igrao 20 minuta i za to vrijeme postigao po šest koševa i skokova (šut za dva 0-1, trica 2-3) uz jednu asistenciju, a u završnim je minutama nekoliko puta uspješno skočio u obrani.

Sunse je do pobjede vodio Devin Booker sa 39 ubačaja, dok Spursima nije bilo dovoljno niti 38 poena Kawhija Leonarda.



S omjerom pobjeda i poraza 13-27 Sunsi su i dalje pri dnu lige, dok su Spursi sa 31-9 druga momčad Zapadne konferencije i čitavog NBA-a, odmah iza Golden State Warriorsa.

Šarić 9, Sixersi izgubili

Drugi hrvatski “rookie” u NBA ove sezone Dario Šarić je s Philadelphia 76-ersima pretrpio još jedan poraz, ovoga puta su ih na svom terenu svladali Washington Wizardsi sa 109-93, a Šarić je za 25 minuta provedenih na parketu ubacio devet koševa (šut za dva 1-2, trica 2-5, slobodna bacanja 1-2) uz četiri skoka i po jednu asistenciju i osvojenu loptu.

Sixersi su puno bolje otvorili utakmicu, brzo stekli i 13 poena prednosti koje su držali sve do sredine druge četvrtine. No, tada je uslijedio veliki pad u njihovoj igri, domaći su ih do poluvremena uspjeli dostići, a zatim na samom početku treće četvrtine i stvoriti vlastitu prednost od 15 razlike pa više nije bilo povratka za goste.

John Wall je sa 25 koševa te po sedam skokova i koševa bio najzaslužniji za novu pobjedu Wizardsa koji su sada na omjeru 20-19, dok je Jahlil Okafor sa 26 pogodaka i devet skokova predvodio Sixerse koji su pali na omjer 12-26.

Hezonji četiri minute

Mario Hezonja i Ivica Zubac imali su simboličnu minutažu u porazima Orlando Magica, odnosno Los Angeles Lakersa. Hezonja je u 107-114 porazu Magica na gostovanju kod Utah Jazza igrao četiri minute tijekom kojih je uputio jedan precizan šut za tricu, dok je Ivica Zubac u 97-113 porazu Lakersa od gradskih rivala Clippersa dobio dvije minute tijekom kojih je pogodio jedan šut za dva.

Clippersi dobili Lakerse

Utah je do pobjede kojom se zadržala na vrhu skupine Northwest stigla zahvaljujući Gordonu Haywardu koji je postigao 23 koša i Rudyju Gobertu koji je sakupio po 19 poena i skokova, dok je Elfrid Payton bio nadomak “triple-double” učinka kod Magica sa 28 ubačaja i po devet skokova i asistencija.

Clippersi su vrlo brzo izgradili veliku prednost protiv Lakersa, a istaknuli su se DeAndre Jordan sa 24 poena i 21 skokom i Chris Paul sa 20 pogodaka i 13 asistencija, dok je Lakerse predvodio Jordan Clarkson sa 21 košem.

Rezultati:

Washington – Philadelphia 109-93

Dario Šarić igrao je za Philadelphiju 25 minuta i postigao 9 koševa (šut za dva 1-2, trica 2-5, slobodna bacanja 1-2) uz 4 skoka i po 1 asistenciju i osvojenu loptu

Utah – Orlando 114-107

Mario Hezonja igrao je za Orlando 4 minute i postigao 3 koša (šut za tricu 1-1), dok Damjan Rudež nije ulazio u igru

Phoenix – San Antonio 108-105

Dragan Bender igrao je za Phoenix 20 minuta i postigao 6 koševa (šut za dva 0-1, trica 2-3) uz 6 skokova i 1 asistenciju

LA Clippers – LA Lakers 113-97

Ivica Zubac igrao je za LA Lakerse 2 minute i postigao 2 koša (šut za dva 1-1)

Chicago – New Orleans 107-99