HOROR NA STAZI: Pogledajte zastrašujući pad Norvežanina koji ledi krv u žilama

Norvežanin Kjetil Jansrud pobjednik je spusta za Svjetski kup voženog u Kvitfjellu, on je do svoje osme pobjede u ovoj disciplini u karijeri stigao s osam stotinki boljim vremenom od drugog Talijana Petera Filla, odnosno 14 stotinki od trećeg Švicarca Beata Feuza.

Jansrud je ovom pobjedom povećao prednost u redoslijedu spustaša ispred drugog Filla na 33 boda, dok treći Talijan Dominik Paris sada zaostaje za 136 bodova.

U ukupnom redoslijedu nedostižan na vrhu je Austrijanac Marcel Hirscher sa 1275 bodova, slijede Francuz Alexis Pinturault i Norvežanin Henrik Kristoffersen sa po 843, dok je Jansrud četvrti sa 835. Hrvatski reprezentativac Max Ullrich zauzeo je 51. mjesto sa 5.46 sekundi zaostatka za Jansrudom, a za posljednjim skijašima koji su osvojili bodove zaostao je 3.63 sekunde.





Norvežanin Alexander Sannes Thorsen, koji je imao startni broj 56, je doživio težak pad. Ukazivanje pomoći na licu mjesta potrajalo je više od 15 minuta nakon čega je prebačen u bolnicu.

Rezultati:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 1:47.63

2. Peter Fill (Ita) 1:47.71

3. Beat Feuz (Švi) 1:47.77

4. Manuel Osborne-Paradis (Kan) 1:47.89

5. Carlo Janka (Švi) 1:47.91

6. Erik Guay (Kan) 1:47.95

7. Boštjan Kline (Slo) 1:48.19

8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:48.26

9. Dominik Paris (Ita) 1:48.35

10. Vincent Kriechmayr (Aut) 1:48.37

——————————————

51. MAX ULLRICH (HRV) 1:53.09

REDOSLIJED U SPUSTU:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 407

2. Peter Fill (Ita) 374

3. Dominik Paris (Ita) 271

4. Hannes Reichelt (Aut) 253

5. Beat Feuz (Švi) 239

6. Boštjan Kline (Slo) 230

7. Travis Ganong (SAD) 215

7. Erik Guay (Kan) 215

9. Matthias Mayer (Aut) 205

10. Adrien Theaux (Fra) 188

UKUPNI REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Marcel Hirscher (Aut) 1275

2. Alexis Pinturault (Fra) 843

2=. Henrik Kristoffersen (Nor) 843

4. Kjetil Jansrud (Nor) 835

5. Felix Neureuther (Njem) 525

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 520

7. Manfred Moelgg (Ita) 477

7. Peter Fill (Ita) 477

9. Dominik Paris (Ita) 468

10. Matthias Mayer (Aut) 388

————————————–

68. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 85

134. IVICA KOSTELIĆ (HRV) 9

143. ISTOK RODEŠ (HRV) 6