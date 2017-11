HNS POTVRDIO – ZLATKO DALIĆ OSTAJE NAŠ IZBORNIK: ‘Palo mi je deset tona s leđa’

Predsjednik HNS-a Davor Šuker potvdrio je da će Zlatko Dalić ostati izbornik.

“Ostale su samo formalnosti. Sve ćemo se dogovoriti sljedeći tjedan”, poručio je Šuker.

[FOTO, VIDEO] RUSIJO, STIŽU VATRENI: Dalićeve trupe izdržale sve nalete Grka i izborile plasman na Svjetsko prvenstvo!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić je nakon što je odveo “vatrene” na Svjetsko prvenstvo u Rusiji izjavio kako mu je “palo 10 tona s leđa”.



“Čestitke našim dečkima koji su ostvarili plasman na Svjetsko prvenstvo, oni su odradili lavovski posao, kako u Ukrajini tako i sada protiv Grčke. Današnja utakmica nije bila nešto, to nije bila Hrvatska iz Ukrajine i Zagreba, ali mi smo ostvarili svoj cilj. Meni je s leđa palo 10 tona, nosio sam veliku odgovornost, puno je emocija bilo u meni i, eto, izdržao sam. Sretni smo jer smo razveselili hrvatski narod koji večeras slavi”, kazao je Dalić.

Pogledaj fotogaleriju

Hrvatski izbornik se osvrnuo i na sastav koji je izveo na travnjak stadiona u Pireju.

“Znali smo da ako padne jedan gol onda nastaju veliki problemi, ali ekipu smo sastavili tako da budemo dobri u defenzivnom skoku i zbog toga sam stavio Kalinića i Mandžukića u ekipu. Sada se javno ispričavam Andreju Kramariću, on nije zaslužio da bude na klupi zbog igara protiv Ukrajine i Grčke u Zagrebu”.

Dalić je reprezentaciju preuzeo početkom listopada nakon što je Hrvatska u Rijeci odigrala 1-1 protiv Finske te je stoga morala u posljednjem kolu u skupini pobijediti Ukrajinu u gostima kako bi izborila dodatne kvalifikacije. To je i uspio, a onda je i u dodatnim kvalifikacijama suvereno prošao Grčku. No, Dalić još uvijek nema ugovor s HNS-om te nije siguran hoće li voditi reprezentaciju i u Rusiji.

“Ja sam spreman voditi reprezentaciju u Rusiji. Bit će to sve OK, lako ću se dogovoriti s vodstvom HNS-a. Rekao sam igračima na sastanku uoči utakmice da odrade danas posao kako treba, a onda uživaju do kraja sezone u klubovima. Ako ostanemo svi zdravi, onda ćemo svi zajedno na SP. Mislim da ova generacija može napraviti jako puno, šteta bi bila da ne napravimo nešto”, zaključio je Dalić.