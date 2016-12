HEROJ ROSSONERA GANUO ŠEFA DO SUZA: ‘Tako sam sretan zbog Pašalića, a bio mi je misterij kad je stigao’

Direktor Milana Adriano Galliani prokomentirao je Milanovo osvajanje Talijanskog superkupa samo minutu nakon Pašalićevog pobjedničkog pogotka.

Rossoneri su u petak navečer u Dohi slavili protiv Juventusa nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca rezultatom 5-4 (1-1), a junak prvog Milanovog trofeja još od 2011. godine bio je Mario Pašalić (21) koji je realizirao odlučujući udarac s bijele točke.

Oduševio mirnoćom protiv jednog od najboljih vratara svijeta

Mladi hrvatski nogometaš oduševio je mirnoćom protiv jednog od najboljih vratara svijeta Gianluigija Buffona. Penal je izveden toliko savršeno da ga i pet Buffona ne bi moglo obraniti.

“Veselje, emocije, suze… svega ima u ovom trenutku! Osvojili smo trofej nakon pet godina, 29. u Berlusconijevoj eri, plus 16 drugih mjesta. To je nešto nevjerojatno. Osvojiti 29. trofej u posljednjih 28 godina Bio sam dirnut kad je Pašalić zabio gol, tako sam sretan zbog tog momka. Činilo se da je misterij kad je stigao, ali on nam je donio trofej. Predivna priča”, kazao je Adriano Galliani za Milan TV, prenosi La Gazzetta dello Sport.

Milan bio bolja momčad

Juventus je bio bolji na otvaranju, ali Milan je sveukupno gledano bio bolja momčad i zasluženo su uzeli trofej.

“Uvijek je lijepo pobijediti Juventus. Utakmicu smo započeli pomalo uplašeno, ali nakon toga smo bili dobri. Ove smo godine četiri puta igrali s Juventusom, svaki put smo bili podjednaki, sad, eto, imamo dvije pobjede svaki. Predsjednik Berlusconi ovo zaslužuje zbog financijskih, moralnih i ostalih napora svih ovih godina za klub. Abate i Suso bili su nevjerojatni. Ovaj mi je trofej draži od ostalih”, zaključio je Galliani za Milan TV.