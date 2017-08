ENGLEZI NE VJERUJU VATRENOM: ‘Ovo je njegova sezona istine, jasno je da mu prijeti selidba na klupu’

Hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren ušao je u svoju četvrtu sezonu u dresu Liverpoola.

Tijekom cijelog tog perioda konstantno je bio nameti navijača, koji su žestokim kritikama popratili svaki njegovu pogrešku. Bilo je tako i prošlog tjedna kada je u u prvoj utakmicu play offa Lige prvaka skrivio jedanaesterac u korist Hoffenheima. Srećom po njega, Andrej Kramarić nije bio raspoložen te je njegov blijedi udarac Simon Mignole s lakoćom obranio.

KATASTROFA VATRENIH U BORBI ZA LIGU PRVAKA: Lovren skrivio penal, Kramarić promašajem nasmijao Engleze i postao hit

Poznati nogometni portal Four Four Two izdvojio je povodom nove sezone hrvatskog braniča među petoricu nogometaša za koje smatra da igraju sezonu istine u Liverpoolu.



“Postoji upitnik među nekoliko igrača koji su stigli u klub prije Jurgena Kloppa i nikada nisu uvjerili navijače da im je mjesto u klubu”, pišu i otkrivaju o kome je riječ.

Na listi su se našli Nathaniel Clyne, Simon Mignolet, Divock Origi, Alberto Morenio i Lovren.

“Rijetko se nogometni navijači mogu složiti oko bilo čega, ali zasigurno ne postoji niti jedan Liverpoolov koji smatra da ne treba zamijeniti Lovrena. Klopp je toga svjestan, a zahvaljujući javno izrečenoj želji za dolaskom Van Dijka, to zna cijeli svijet”, piše Four Four Two i nastavlja.

“Lovren je već pokazao u prve dvije utakmice sezone zašto je to tako jer je među ostalim skrivio najstrožu kaznu i kad je svojim rekcijama općenito, priuštio dodatna uzbuđenja fanovima. On ima sve potrebno da bude dobra zamjena, a dođe li novi branič sigurno će to i postati. Hoće li biti sretan zbog toga tek ćemo vidjeti”, zaključak je teksta.

Vatreni je krajem travnja potpisao novi četverogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu godinu.. Prema njemu će zarađuje 100 tisuća funti tjedno.