EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: Nakon šokantne odluke hrvatske heroine prozvana trenerica otkriva pravu istinu

Ovaj tjedan hrvatsku sportsku javnost šokirala je iznenadna odluka stolnotenisačice Sandre Paović o prekidu karijere. Priopćila je to paraolimpijska pobjednica iz Rija po povratku sa Svjetskog ekipnog prvenstva za na kojemu je s Mirjanom Lučić osvojila brončano odličje.

“Osjećam se izdanom”, kazala je Sandra i kao razlog za takvu odluku navela “nepomirljive razlike” s trenericom reprezentacije Mirelom Šikoronjom.

RAZOČARANA HRVATSKA HEROINA IZNENADA OBJAVILA DA PREKIDA KARIJERU: ‘Izdali su me, vrijeme je da odem!’

S obzirom da je Paović bila jedan od simbola paralimpijskog pokreta, nakon što je kao uspješna stolnotenisačica i reprezentativka doživjela prometnu nesreću koja joj je promijenila život, ali ne i umanjila želju za sportskim natjecanjem, njezin istup imao je silan odjek.



‘Sandra je naša najuspješnija natjecateljica’

“I mene je iznenadio taj istup, iako je Sandra najavljivala da će sve reći u medijima. Moram vam reći da sam ja samo trenerica i ne želim se povlačiti po medijima, meni to stvarno ne treba. U svakoj obitelji dolazi do razmirica, ali nevjerojatno mi je da takve stvari izlaze u javnost. Žalosna sam zbog tog istupa, za sve nas ovo je teška situacija jer Sandra je naša najuspješnija natjecateljica. Od 13 medalja od 2009. godine do sad, ona je osvojila četiri zlatne i jednu broncu, olimpijska je pobjednica, svjetska i europska prvakinja, gotovo tri i pol godine nije izgubila ni jedan meč, to su vrhunski rezultati”, kazala je trenerica Mirela Šikoronja i potom najavila:

“Sigurno je da Sandra treba našem sportu, danas smo imali sastanak Izvršnog odbora na kojemu sam ja ponudila svoju ostavku. Mislim da je to pošteno, a pričekat ćemo odluku”, dodaje Šikoronja.

‘Možda se Paović vrati kad ja odem’

“Očito je suradnja imeđu mene i Sandre Paović više nije moguća. Možda se sad i vrati ako ja odem, ja to ne znam. Ona je i govorila o tome kako će uskoro smanjiti napore, jer njezini zdravstveni problemi nisu mali. Ne znam kakav je bio ‘miks’ svih razloga u odluci o prekidu karijere. U svakom slučaju, to je šok za sve nas iz paraolimpizma, jer je Sandra uistinu naša najpoznatija sportašica “, dodala je razočarana trenerica.

Kaže da nije bilo problema u funkcionioranju ekipe na Svjetskom prvenstvu.

“Da je još netko protiv mene i misli slično kao Sandra, zapitala bih se, pomislila da sam nešto pogriješila, da sam loš trener, čovjek. Ali svi znaju da se dajem srcem. Ni sam kim nisam imala problema”, opisuje Šikoronja.

Uspješan nastup na SP-u

Na SP-u u Bratislavi, Anđela Mužinić i Helena Dretar Karić osvojile su srebro, kao i Pavao Jozić i Vjekoslav Gregorović, dok su Sandra Paović i Mirjana Lučić uzele broncu. Sandrine strelice išle su u smjeru kako je Mirela samo trenerica Anđele Mužinić.

“Teško mi je uopće odgovoriti na takvo pitanje, ako netko vjeruje da nisam pripremila sve njene programe, organizirala pripreme… Ako netko misli da sam bila u Riju samo zbog medija… Ja uopće to ne tražim. Na kraju, nikad jedan igrač, koliko god uspješan bio, nije reprezentacija koja je ipak važnija od svih nas”, kazala je trenerica Šikoronja.

I dalje još je žao zbog svega što se dogodilo.

“Mislim da do toga nije trebalo doći. Nakon Europskom prvenstva u Bratislavi, sjeli smo, kao i nakon svakog natjecanja, razgovarali o svemu što nas čeka, jer u rujnu imamo i Europsko ekipno prvenstvo. Bilo je problema koje ja ne bih iznosila u javnost, mislim da se takve stvari rješavaju unutar ekipe”, smatra Šikoronja.

‘Postavljen je sustav koji daje rezultate’

Sandra Paović žalila se na nedostatak treninga.

“Postavljen je takav sustav koji daje sjajne rezultate i u kojemu je Sandra imala individualnog trenera. Sustav funkcionira i ne treba ga mijenjati, velike smo uspjehe postigli. Iza mene stoji krvavi rad i rezultati ove reprezentacije. To je sve što ću reći, trenerima je mjesto u dvorani, a ne u medijima”, zaključila je Mirela Šikoronja.