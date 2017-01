DRAMATIČNA UTAKMICA U LILLEU: Domaćini srušili fenomenalne Šveđane i izborili plasman u polufinale SP-a

Svjetsko rukometno prvenstvo u Francuskoj ušlo je u svoju završnicu.

Francuska rukometna reprezentacija slavila je u uzbudljivoj utakmici protiv Švedske 33:30 (15:16) u četvrtfinalu te je na taj način izborila plasman među četiri najbolja na svijetu.

Šveđani su mučili Francuze sve do 48. minute u kojoj su vodili 26-25. No, tada je uslijedilo razdoblje od šest minuta u kojima je Francuska serijom 4-0 stvorila tri pogotka prednosti, koju su uspjeli zuadržati do kraja utakmice.





Kentin Mahe je s devet pogodaka i realizacijom sedmeraca 7/7 bio najbolji strijelac pobjedničke reprezentacije. Remili je postigao šest, a Fabregas pet pogodaka. Gottfridsson je sa sedam golova predvodio strijelce Švedske.

Francuska u polufinalu čeka boljeg iz dvoboja Slovenije i Katara koji započinje u 20.45 sati u Parizu.

