CRO COP LJEVICOM POGODIO LEGENDARNOG KOŠARKAŠA: Filipović pitanjem doveo fanove u veliku dilemu

Hrvatski majstor borilačkih vještina za ovu priliku, čini se, neće u ring izaći u svojim prepoznatljivim hlačicama.

Godinu dana nakon što je osvojio Rizinov novogodišnju turnir Mirko Cro Cop Filipović (43) opet će ući u ring. Japanac Tsuyoshi Kohsaka (47), borac poznat po tome što je nanio prvi poraz u karijeri Fjodoru Jemeljanenku, bit će suparnik hrvatskom borcu zadnjeg dana u godini u Japanu.

“On je jedan od njihovih najvećih boraca ikada. Pobijedio je Fjodora u njegovim najboljim danima no to je bila posjekotina, tehnički nokaut. Sjećam se legendarnog njegovog meča sa Huntom. Hunt ga je uspio svladati tek u drugoj rundi. Vratio se prije dvije godine u meču s Jamesom Thompsonom i nokautirao ga. Podcijenit ga neću sigurno, ali da sam veliki favorit – jesam. Kamp je odličan, nema ozljeda i to je to”, poručio je nedavno Filipović u razgovoru za Novu TV.

Sparing s Arapovićem

Hrvatski majstor borilačkih vještina za ovu priliku, čini se, neće u ring izaći u svojim prepoznatljivim hlačicama. Naime, na svom je Facebooku objavio dva nova modela te je upitao fanove u kojima da nastupi. Mišljenja su dosta podijeljena, ali ima i dosta onih koji mu poručuju da se drži starih.



U međuvremenu, objavio je on i fotografiju sa sparinga s proslavljenim hrvatskim košarkašom Franjom Arapovićem. Kao što se može vidjeti legendarnom ljevicom uspio je dosegnuti glavu 216 cm visokog košarkaša.