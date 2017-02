ČAROBAN DAN ZA HRVATSKI SPORT: Na Valentinovo su pale četiri olimpijske medalje

Ima nešto u tom Danu zaljubljenih, čak i kada je hrvatski sport u pitanju. Naši su sportaši osvojili 11 medalja na Zimskim olimpijskim igrama, od toga čak četiri na Valentinovo.

Obitelj Kostelić osvojila je deset medalja u alpskom skijanju, jednu je dodao Jakov Fak u biatlonu.

Janica Kostelić – zlato u kombinaciji (ZOI Salt Lake City 2002.)

Nevjerojatni niz započela je neponovljiva Janica Kostelić na svojim najuspješnijim Igrama. Bilo je to, dakako, u Salt Lake Cityju prije čak 15 godina. Tog 14. veljače 2002. godine počela je berba medalja, a prvo zlato Janica je osvojila u kombinaciji. Kasnije je na ovom natjecanju svojoj riznici pridodala još zlata u slalomu i veleslalomu te srebro u superveleslalomu.





Ivica Kostelić – srebro u kombinaciji (ZOI Torino 2006.)

Stariji Janičin brat Ivica ponosni je vlasnik četri olimpijska srebra, a svoje prvo olimpijsko odličje osvojio je u Torinu 2006. godine. Bio je Ivek drugi u kombinaciji, iza Teda Ligetyja. Zlato mu je “pobjeglo” za 52 stotinke. Zauvijek ćemo pamtiti zajedničke prizore slavlja obitelji Kostelić. Janica je u Torinu svojoj kolekciji pridodala još dvije medalje, zlato u kombinaciji i srebro u superveleslalomu.

Jakov Fak – bronca u utrci na 10 km u biatlonu, (ZOI Vancouver 2010.)

Godinu dana prije Vancouvera, Mrkopaljac Jakov Fak izašao je iz sportske anonimnosti osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u korejskom Pyeonchangu. Još uvijek najveći uspjeh karijere Fak je ostvario pod hrvatskim stijegom kojeg je nosio na otvaranju ovih ZOI.

Hrvatskim komentatorima trebalo vremena da shvate što se to zapravo dogodilo i da Hrvatska ima medalju u biatlonu, Fak je do bronce stigao u utrci na 10 kilometara. Već tada je pritisak Slovenaca da prijeđe u njihovu reprezentaciju bio ogroman. Fakov trener je Slovenac, hrvatski biatlonac je trenirao s tom reprezentacijom i nakon Vancouvera, kad se stišala euforija i ishlapjela obećanja HOO-a o biatlonskom centru u Mrkoplju, Fak je postao slovenski biatlonac. No, ova medalja dio je najvećih uspjeha našeg sporta, racionalno neobjašnjiva kao i većina drugih hrvatskih olimpijskih odličja u individualnom sportu.

Ivica Kostelić – srebro u kombinaciji (ZOI Soči 2014.)

Ivica Kostelić osvajao je olimpijska odličja u razdobolju od 12 godina, posljednju prije tri godine u Sočiju. Opet u kombinaciji, opet na Valentinovo. Ivici se nije ostvario životni san da postane olimpijski pobjednik, svoje prvo zlato na Igrama ostvario je također veliki Bode Miller. Kostelić će zauvijek ostati “profesor” skijanja, a ovih dana nastupit će i na svojemu zadnjem Svjetskom prvenstvu, u St. Moritzu, gdje je prije 14 godina postao svjetski prvak u slalomu.