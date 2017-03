BOBAN I ŠUKER OPET ZAJEDNO: Predsjenik HNS-a nakon Uefe dobio funkciju i u Fifi

Predsjednik Fife Gianni Infantino i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin predali su prigodnu značku predsjedniku HNS-a Davoru Šukeru kao izabranom stalnom članu Organizacijske komisije za Fifina natjecanja. #BudiPonosan #Hrvatska #FIFA #UEFA

