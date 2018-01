BAYERN DOVEO VELIKU ZVIJEZDU: Njemački reprezentativac stiže u redove prvaka

Veznjaku na ljeto istječe ugovor pa je Bayern odlučio brzo djelovati i oteti ga konkurenciji.

Najveći njemački nogometni klub Bayern Mümchen potvrdio je u petak da su postigli dogovor s njemačkim reprezentativcom i igračem Schalkea Leonom Goretzkeom (22).

S obzirom na to da mu ugovor istječe s prvim danom lipnja 2018. Bayern je njegov potpis osigurao besplatno i to do lipnja 2022. godine.

“Iznimno smo sretni što je Goretzka, njemački reprezentativac s velikim potencijalom, odlučio karijeru nastaviti u Bayernu unatoč interesu brojnih europskih klubova. Na ovaj način osigurali smo njegov ostanak u Bundesligi”, poručio je Karl-Heinz Rummenigge.



Goretzka je moderan veznjak, visok čak 190 centimetara, koji je bio na meti Liverpoola i Arsenala.