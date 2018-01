ANKETA: Červar je najavio odlazak, koga biste vi voljeli vidjeti na klupi hrvatske reprezentacije? Ovo su kandidati

Hrvatski rukometaši nisu ispunili cilj i ušli u borbu za medalju pa je izvjesno da će biti promjena na klupi.

“Točno je da imam ugovor do kraja ovog prvenstva, vodio sam reprezentaciju 166 puta i stvarno se nisam štedio. Naravno da i bez mene hrvatski rukomet i reprezentacija imaju budućnost. Vjerujem da u Hrvatskoj postoje stručni ljudi koji mogu nastaviti niz odličja, a ja ću podržati novog izbornika”, poručio je izbornik Lino Červar nakon poraza od Francuske na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj.

Tko su kandidati

Najavio je tako Červar svoj odlazak s klupe. Doduše, uvijek postoji mogućnosti da mu Hrvatski rukometni savez ponudi novi ugovor, ali sudeći prema prošlosti teško je u ovom trenutku zamisliti takav scenarij. Jer, morao je i on u svom prvom mandatu napustiti klupu iako je odveo Kauboje do najvećih uspjeha u povijesti. Njegovi nasljednici Slavko Goluža i Željko Babić također su Hrvatskoj donijeli medalje, no to ih nije spasilo. Posljednji od njih dobio je otkaz nakon što je Hrvatska izgubila u polufinalu od Norveške. Pritom Kauboji nisu imali sreće jer je Zlatko Horvat promašio sedmerac za pobjedu. To je ostavilo traga na igračima pa su izgubili bitku za treće mjesto.



Sada se nameće pitanje tko bi mogao naslijediti Červara ne ponudi li mu Savez novi ugovor. Gotovo uvijek kada je u pitanju klupa reprezentacija nameću se dobro poznata imena.

Javnost je lani veliku potporu dala aktualnom izborniku Slovenije Veselinu Vujoviću. Još je tu niz istaknutih stručnjaka poput iskusnog Zvonimira Serdarušića (67), koji je s Kielom 11 puta bio prvak Njemačke, a danas vodi PSG. Uvijek se spominje kao kandidat kad se traži novi izbornik. Je li napokon došlo njegovo vrijeme? Tu je i Ivica Obrvan (51), koji ima i iskustvo i trofeje, kao i Nenad Kljaić (50) koji je u Francuskoj vodio Saudijsku Arabiju, ili legendarni Irfan Smajlagić (57) koji je neko vrijeme bio Červarov pomoćnik.

S druge strane, možda je vrijeme i za neka nova lica, poput Ivana Balića i Petra Metličića. Oni su dvije godine bili pomoćnici Željku Babiću i sigurno je da imaju dosta znanja i iskustva da se nose s reprezentativnim izazovima.