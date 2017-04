UPALA JAJNIKA: Evo koji su simptomi i kako olakšati tegobe uz pomoć biljnih čajeva

Jedan od oblika upalne bolesti zdjelice je upala jajnika. Infekcija i upala nastaje kada se mikroorganizmi iz donjih dijelova ženskog spolnog sustava podižu i ujedno je jedan od važnijih uzroka izvanmaternične trudnoće, neplodnosti i kronične boli u zdjelici. Ostale boli u trbuhu treba razlikovati od upale jajnika.

Infekcija nastaje i uspinje se nakon što bakterije koloniziraju vrat maternice. Tada se šire na maternicu, jajovode i jajnik. Bakterije koje su uzročnik gonoreje i klamidije tipično uzrokuju upalnu bolest zdjelice. Ovi se uzročnici rijetko izoliraju iz tkiva jajnika što znači da češće potiču infekciju drugim bakterijama. Liječenje upale jajnika je jako bitno, jer ako se ne liječi, oko jajnika i cijelog jajovoda se može stvoriti gnojna nakupina. Upala jajnika najčešće se javlja kod žena mlađih od 25 godina.



Simptomi upale jajnika

Kada vam se čini da osjećate bol ili nadutost u donjem dijelu trbuha, često se radi o krivom tumačenju o upali slijepog crijeva. Ovo su neki od simptoma upale jajnika:

napetost i bol u jajnicima i u donjem dijelu trbuha

temperatura i slabost

povećavanje bolova za vrijeme menstruacije

bol za vrijeme seksualnog odnosa

plinovi i nadutost uz oštru bol u donjem dijelu trbuha

Jedan od zanimljivih simptoma i pokazatelja upale jajnika je bol na jednom čudnom mjestu – vašim ustima. Istraživanja su pokazala kako bol u određenom zubu može ukazivati na razne zdravstvene probleme i slabije funkcioniranje organa. Upravo tako snažna i oštra bol u šestom gornjem zubu može upućivati na upalu jajnika.

Uzroci i posljedice upale jajnika

Upala jajnika i jajovoda najčešće nastaje u spolno aktivnih mladih žena i to onih koje nisu rađale. Uzročnici infekcija jajnika i mjehura mogu biti brojni, a često se radi i o miješanim infekcijama, to jest, postoji više uzročnika. Najveći problem je štetni utjecaj klamidija i mikoplazmi koje su specifične vrste bakterija koje gotovo nikada ne uzrokuju bolest s burnom kliničkom slikom. Što znači da ta bolest može trajati mjesecima i godinama, a najčešće se otkriva tek kada izazove nepopravljive posljedice.

Posljedice, posebice ako se upala i infekcija nekoliko puta ponovila, su:

zatvaranje otvora jajovoda prema trbušnoj šupljini

stvaranje brojnih priraslica jajovoda

jajovodi se mogu pretvoriti u velike mlohave vreće značajnih dimenzija, ispunjene seroznom tekućinom

nepovratno oštećeni jajovodi

neplodnost

dugogodišnji bolovi koji se s vremena na vrijeme pojačavaju

smanjivanje kvalitete života i radne sposobnosti

prekid trudnoće ili izvanmaterična trudnoća

Kako spriječiti i liječiti upalu jajnika?

S obzirom na to da veći rizik od dobivanja upale jajnika imaju žene koje često mijenjaju partnere ili one koje ne koriste kondome – preporučujemo pažnju na tom području. Sigurnost uz korištenje prezervativa nije samo radi trudnoće već i raznih spolnih bolesti koje mogu imati dugoročne posljedice na vaše zdravlje. Uz to, veći rizik od pojave upale jajnika i jajovoda imaju žene koje su imale namjerne prekide trudnoće.

Čim osjetite neki od gore navedenih simptoma, obratite se svom liječniku. Dijagnoza upale jajnika postavlja se jednostavnim ginekološkim ultrazvukom. Laboratorijski nalazi koje ćete trebati su krvna slika, analiza urina, test na trudnoću te bakterijske kulture grlića maternice na klamidiju koji će potvrditi ili isključiti infekciju.

Ako dođe do upale jajnika, liječenje mora biti intenzivno, temeljito i disciplinirano izvedeno do kraja. Djelomično liječenje ili prekid terapije može izazvati posljedice loše za vaš organizam.

Kod bolesti jajnika pomažu i čajevi

Liječenje upale jajnika uključuje uzimanje analgetika i strogo mirovanje. Osim analgeticima, prirodnim putem kroz čajeve možete liječiti ili barem ublažiti simptome. Najbolji odabir bio bi piti što više tekućine radi boljeg rada bubrega i mjehura, kao i jesti kiselo. Dnevno možete popiti litru čaja. Dodajte mu limunov sok. Neke od biljaka koje možete koristiti u čajevima su: kopriva, maslačak, zlatnica, breza. Čajevi od ovih biljaka tjeraju na mokrenje i poboljšan rad mjehura i bubrega. Čaj od brusnice na primjer sprječava primanje bakterija za sluznicu i ubija ih.

Uz čajeve i mnogo tekućine, ne zaboravite da je tijelu potrebna zdrava hrana puna vitamina i proteina, dosta spavanja, vježbe i što manje stresa.