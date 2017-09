ŠTO SU AUTOIMUNE BOLESTI: Evo kako ih otkriti i kako spriječiti njihov nastanak

Autoimune bolesti poremećaj su imuniteta u kojima on pretjerano ili previše slabo reagira protiv tvari, tkiva i organizama u tijelu.

Najčešće su poremećaji povezani s uništavanjem vlastitog tkiva. Danas postoji preko 40 ljudskih bolesti koje se kvalificiraju kao autoimune bolesti, te od njih boluje čak 5-7% čitave svjetske populacije. Najviše negativna poveznica uz te bolesti je to što se pojavljuju bez upozorenja i gotovo bez ikakvih jasnih uzroka. Gotovo sve autoimune bolesti pojavljuju se bez upozorenja i jasnih uzroka.

Nastanak autoimunih bolesti često se ne primijeti

Uzroci nastanka autoimunih bolesti su nejasni te stručnjaci smatraju kako one nastaju radi tehnološkog i kulturnog napretka. Problem nastaje i radi odmicanja čovjeka od njegova prirodnog okoliša. Ove bolesti najčešće se pojavljuju u razvijenijim zemljama. Uzrok može biti i infekcija. Sve autoimune bolesti imaju slične simptome i radi toga ih je teško dijagnosticirati.

Postoje mnoge teorije o uzrocima autoimunih bolesti pa se najčešće sumnja na viruse, bakterije, gljivice i parazite. Uzrok može biti i nuspojava radi uzimanja određenih lijekova, no to će ovisiti od osobe do osobe. Mnoge namirnice u današnje vrijeme sadrže mnoge toksine i pesticide koji mogu navesti organizam da se pogrešno ponaša. Genetske predispozicije mogu biti uzrok, kao i zagađenje okoliša i nečist zrak koji udišete. U pojačavanju simptoma i pri nastanku poremećaja imuniteta ulogu imaju i narušena crijevna flora, alergije, stres i loša prehrana.



Najčešće autoimune bolesti su:

artritis – upala zglobova i tkiva

– upala zglobova i tkiva lupus – upalna bolest koja pogađa bubrege, kožu i mozak

– upalna bolest koja pogađa bubrege, kožu i mozak celijakija – osjetljivost i nepodnošljivost glutena

– osjetljivost i nepodnošljivost glutena multipla skleroza – upalna bolest živčanog sustava

– upalna bolest živčanog sustava dijabetes – uništavanje stanica koje su zaslužne za stvaranje inzulina u gušteraći

– uništavanje stanica koje su zaslužne za stvaranje inzulina u gušteraći skleroderma – bolest vezivnog tkiva

– bolest vezivnog tkiva psorijaza – oboljenje kože

Dijagnosticiranje

Kako bi bili sigurni da simptomi koje osjećate jesu povezani s nekom autoimunom bolesti, ovo su pretrage i testovi koji se najčešće koriste:

test krvi i kvrnih zrnaca

test autoantitijela

testiranje razine sedimentacije eritrocita

test C-reaktivnog proteina

antinuklearni test antitijela

Autoimune bolesti kože

Kožne bolesti, posebice one kronične, često su autoimune. To su: psorijaza, dermatomiozitis, skleroderma i bulozna epidermoliza.

Psorijaza

Psorijaza je stanje kože koje stvara iritaciju, crvenilo i bijele mrlje i promjene na koži. Glavni simptom je nastanak ljuskica na koži. Osim toga dobar pokazatelj je i nastanak bijelih mrlja na noktima koje su pojačane udubljenjima. Na noktima se pojavljuje u obliku udubljenja plave boje na površini ili krajevima.

Dermatomiozitis

Najspecifičniji simptom nastanka ove autoimune bolesti na koži je osip, slabost, bolnost i atrofija mišića. Osip koji se javlja je zagasit, stvara edem ljubičaste boje. Najčešće je malo uzdignut, mekan i sklon ljuštenju. Osip i reakcije se pojavljuju po čelu, prednjoj strani vrata, ramenima, prsima, leđima i gotovo cijelim nogama i potkoljenicama. Reakcija se može vidjeti i na noktima i prstima koji postanu hiperemični, a na radijalnim stranama prstiju koža se počne ljuštiti. Kod djece može doći i do potkožnih reakcija.

Skleroderma

Skleroderma ili u doslovnom prijevodu ‘tvrda koža’ progresivna je i rijetka bolest koja napada vezivno tkivo. Glavna karakteristika je otvrdnuće kože. Ona počinje suhoćom i otvrdnućem nekoliko dijelova kože. To su najčešće ruke, lice ali i koža na drugim dijelovima tijela. U nekim slučajevima ona može uzrokovati i veće probleme na krvnim žilama i unutarnjim organima.

Bulozna epidermoliza

Ovo je skupina bolesti karakteriziranih jakom osjetljivosti kože, a u nekih bolesnika i sluznica, sa stvaranjem mjehura i rana. Pri ovoj autoimunoj bolesti koža postaje osjetljiva na najmanji pritisak, trljanje ili dodir. Nastanak rana poput opetklina je vrlo čest i brz. Postoje tri osnovna tipa ili vrste ove bolesti, a razlikuju se po dubini odvajanja slojeva kože. Bulozna epidermoliza uzrokuje osip i reakcije na koži u obliku mjehura.

Liječenje autoimunih bolesti

S obzirom na to da se pravi uzrok autoimunih bolesti teško otkriva, liječenje podrazumijeva pokušaje da se kontrolira proces bolesti i da se smanje simptomi. U slučaju nastanka tih bolesti, liječnik će vas uputiti na promjenu životnih i prehrambenih navika kako bi ojačali imunitet. U to spada:

bolja i zdrava prehrana

pravilan unos proteina i ugljikohidrata

pravilan unos vitamina

dovoljan unos tekućine

dovoljno sna

smanjivanje stresa

ograničavanje izlaganja suncu

Lijekovi koji bi se mogli koristiti su glukokortikoidi koji smanjuju te procese, no njih smijete primjenjivati isključivo u dogovoru s liječnikom. Liječenje može uključivati, ovisno o bolesti, transfuziju krvi, lijekove protiv bolova i fizikalnu terapiju. Nikako nemojte koristiti lijekove ili terapije na vlastitu odgovornost nego isključivo uz savjete liječnika. Svaka bolest je drugačija i svi drugačije reagiraju na njih, stoga je nužno savjetovanje.

Na razvoj autoimunih bolesti jako je teško utjecati jer su mnoge genetske. Od svih oboljenja najčešće oboljevaju žene u periodu od 13. – 55. godine života. Oboljevaju i muškarci, no rijeđe.