SISTEMATSKI PREGLED: Što se točno kontrolira, koliko košta i koliko ga je često potrebno izvoditi

Otkrivanje bolesti u ranom stadiju omogućava bolje i učinkovitije liječenje, a upravo tu svrhu ima sistematski pregled.

Dijagnoze bolesti se najčešće postavljaju dosta kasno, ponekad i prekasno te tako uzrokuju teško ili nemoguće liječenje. Radi toga mnoge osobe dugo trpe pol i oporavak je neizvjestan. Kako bi se to spriječilo u praksi medicine postoje sistematski pregledi koji omogućavaju otkrivanje problema na vrijeme.

Što se sve može pregledati

Sistematski pregled je cjelovit i detaljan pregled tijela i većine organa, reklo bi se pregled ‘od glave do pete’. Standardni pregled se sastoji od ovih elemenata:

klinički internistički pregled

EKG

RTG srca i pluća

kod žena ultrazvuk dojki ili mamografija za one koje su starije od 40 godina

ultrazvuk UZV trbuha

ginekološki pregled

PAPA test

ginekološki ultrazvuk

ultrazvuk prostate i PSA kod muškaraca koji su stariji od 40 godina

različite laboratorijske pretrage

Kod laboratorijskih pretraga pregledavaju se razine glukoze, kreatinina, bilirubina, urata, CRP-a, ukupnog i HDL te LDL kolesterola, triglicerida te kalija, natrija, kalcija te urina.

Prema učestalosti kod ljudi su najčešće bolesti krvožilnog sustava, nakon kojih slijede maligne bolesti te one dišnih puteva, reumatske i druge. Sistematskim pregledom mogu se otkriti nove bolesti ili dodatno kontrolirati već zamijećene bolesti. U slučaju otkrivanja bolesti, predlaže se dopuna standardnog programa i obavljanje dodatnih pretraga ili dijagnostičkih postupaka. Među faktore koji preporučuju dodatnu pretragu su povišena koncentracija glukoze u krvi, povećana štitnjača i koncentracija njenih hormona. U tom slučaju rade se dodatne pretrage kao što je HbA1c i ultrazvuk štitnjače.

Muški i ženski sistematski pregled

U određenim poliklinikama rade se različiti sistematski pregledi ovisno o spolu. Pa tako muški sistematski pregled uključuje pretrage dijagnostičkog laboratorija, pregled kompletne krvne slike i sedimentacije, pregled koncentracije šećera u krvi, analizu urina, mjerenje tjelesne masnoće te omjer opsega struka i bokova. Ovo se radi uz laboratorijske nalaze i omogućava dijagnosticiranje i pokazivanje rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Kod muškaraca se izvodi i spirometrija kako bi se provjerio vitalni kapacitet pluća, ultrazvuk svih unutrašnjih organa (gušteraće, jetre, slezene, trbušne aorte, bubrega, jetre, žučnih kanala). Uz to se radi i anamneza i klinički pregled glave, vrata, srca, pluća, kralježnice i zglobova. Izvodi se i rektalni pregled te pregled prostate koji često može ukazati na uzroke kojih mnogi muškarci nisu bili svjesni. Mjeri se krvi tlak te se radi EGK u mirovanju kako bi se procijenio rad mišića i ritam rada. Uz to se muškarcima preporučuje i pregled hormona štitnjače, urološka i kariološka obrada sa ultrazvukom srca.

U sistematskom pregledu za žene izvode se skoro iste pretrage ali se dodatno radi ultrazvuk i pregled dojki ili mamografija. Uz to izvodi se i rektalni pregled, PAPA test i ginekološki ultrazvuk koji može ukazati na mnoge bolesti čije simptome mnoge žene dugo ignoriraju. Na kraju samog sistematskog pregleda slijedi razgovor s liječnikom i postavljanje dijagnoze, pregled bolesti i propisivanje terapije ako je ona potrebna.

Cijena sistematskog pregleda

Sistematski pregledi izvode se u poliklinikama i privatnim ordinacijama te će cijena ovisiti o opsežnosti testa. Osnovni sistematski pregled za žene ima cijenu od oko 1400 – 1800 kuna, a za muškarce oko 1200 – 1400 kuna. Managerski pregled koji uključuje dodatne pretrage za žene koštat će oko 3000 – 3500 kuna, a za muškarce oko 1000 kuna manje.

Zašto se potrebno i nužno pregledavati

U čestim situacijama dijagnosticiranje bolesti se izvodi prekasno što može dovesti do teškog liječenja. Upravo radi nezdravog načina života, nepravilne i masne prehrane, svakodnevnog stresa, pušenja, konzumiranja alkohola i droge te smanjene tjelesne aktivnosti tijelo pati i imunitet oslabljuje. Mnogi ljudi imaju problema s prekomjernom tjelesnom težinom i povišenim nezdravim masnoćama u krvi što može dovesti do oštećenja krvnih žila, infarkta, zatajivanja rada srca i do moždanog udara. Iako su to velike bolesti, mnoge od njih dugo se kuhaju, a nastaju naglo i iznenađujuće. Radi loših životnih navika je rano otkrivanje bolesti više nego životno važno.

Uspjeh liječenja malignih oboljenja kao što su različiti tumori – rak prostate, rak dojke ili maternice kod žena, karcinom debelog crijeva, rak pluća ili karcinom želuca iznimno ovisi o otkrivanju bolesti na vrijeme. Većina od navedenih bolesti, uključujući mnoge druge vrste karcinoma, imaju podmukle i tihe simptome te se bolest otkriva kada je već skoro prekasno. U posebnom riziku su osobe starije od 40 godina te one koje u obiteljskoj amnezi imaju osobu koja je patila ili pati od karcinoma. Među osobe koje su u posebnom riziku spadaju pušaći, alkoholičari, pretili ljudi, osobe koje su pod emocionalnim stresom te one koje ne spavaju dovoljno.

Redoviti sistematski pregledi omogućuju pravovremeno otkrivanje nekih malignih promjena probiranjem kao što je na primjer određivanje koncentracije PSA u svih muškaraca starijih od 40 godina, pregled i ultrazvuk dojke u svih žena, određivanje krvi u stolici u svih osoba starijih od 50 godina.

Redoviti pregled bio bi jednom godišnje ili jednom u dvije godine što će ovisiti o vašoj dobi i faktoru rizika te o postojanju čimbenika rizika.