PREDOZIRANJE TABLETAMA: Koji su najčešći simptomi i kako pomoći prilikom trovanja

Zlouporaba analgetika može dovesti do teških i neugodnih posljedica, a predoziranje se može dogoditi i sasvim slučajno.

Broj smrti koje za uzrok imaju predoziranje tabletama među koje spadaju morfin, tramadol ali i kafetin i andol svake godine raste. Trovanje lijekovima u stalnom je porastu kao i postotak ljudi koji radi toga i umiru jer najčešće ne znaju kako se ponašati ako dođe do predoziranja.

Simptomi predoziranja tabletama vrlo su opći

Pri korištenju tableta i lijekova svi trebaju biti oprezni, a posebice osobe u starijoj životnoj dobi ili one koje imaju oslabljen imunitet radi neke autoimune bolesti. Učinak tablete ovisit će i o količini u kojoj se tablete uzimaju te vremena kada se uzimaju. Kada se lijekovi koriste prema uputama koje je naveo proizvođač, mogućnosti neugodnih nuspojava su malene, a tablete su sigurne i učinkovite.

Neki od najčešćih pokazatelja da je došlo do predoziranja tabletama su:



mučnina

teška pospanost ili nesvijest

zatvor

pomahnitalost

drhtanje tijela

napadaji panike ili fizički napadaji

povišena tjelesna temperatura

osip

dvostruka slika

glavobolja i vrtoglavica

Mučnina

Jedan od glavnih znakova predoziranja tabletama za spavanje je mučnina. Može se javiti uz povraćanje ili samo potrebom za izbacivanjem sadržaja iz želuca. Ako osjetite mučninu nakon uzimanja tablete, ne znači nužno da ste se predozirali, već da je tableta jakog intenziteta. Ako mučnina ne prestaje nakon što ste popili vode i smirili se, postoji šansa da se trebate odmah obratiti liječniku. Pri osjećaju mučnine popijte vode, nikako zaslađene sokove ili tople čajeve. Do povraćanja može doći i uslijed trovanja jodom i predoziranjem tabletama od joda. One će uzrokovati i upaljenu kožu usta, jezika i ždrijela. U slučaju da se radi o ovome, trebate reagirati kao da se osoba predozirala kiselinama – dajte joj otopinu vapna u vodi ili sapunicu.

Pospanost

Trovanje tabletama može uzrokovati iznimnu i tešku pospanost koja se nastavlja nakon buđenja. Uz to je moguće da osoba padne u nesvijest što će ovisiti o količini uzetih tableta. Osim toga se nakon predoziranja lijekovima iz grupe barbiturata mogu pojaviti osip po tijelu te visoka tjelesna temperatura. Ako dođe do ovog simptoma potrebno je bolesnika što brže navesti na povraćanje i odmah se obratiti liječniku. Da bi se utvrdilo trovanje radi se pregled uzorka mokraće bolesnika.

Uznemirenost, drhtanje i jaki otkucaji srca

Ako dođe do uzimanja prevelike doze inzulina kojeg koriste osobe koje pate od dijabetesa ili one koje žele liječiti neka živčana oboljenja, može doći do uznemirenosti. Simptom koji se pojavljuje uslijed predoziranja inzulinom su i izniman umor, klonulost, drhtanje cijelog tijela i osjećaj straha. U težim slučajevima može doći do jakog lupanja srca, dvostruke slike i nesvijest. U slučaju da se ovo dogodi, osobu odmah trebate prebaciti u ležeći položaj i dati mu šećera.

Bolovi u trbuhu, zatvor ili proljev

Ako se ne pridržavate uputa koje su navedene na lijeku, moguće je da dođe do nuspojave proljeva ili boli u želucu. Pri uzimanju lijeka protiv trakavice, ako se on ne razradi u organizmu, može doći do velikih problema jer je u tom stanju otrovan za ljude. Mogući simptomi su i teški poremećaji vida i pojava žutice. Osjećaj povraćanja i boli u trbuhu može se javiti i kod djece koja se predoziraju lijekom protiv dječjih glista. Osoba će u tom slučaju vidjeti predmete u žutoj boji, dizat će joj se želudac i boljeti trbuh, a u težim slučajevima mogu se pojaviti grčevi u rukama i nogama. Ako dođe do trovanja lijekom protiv trakavice oboljelom možete dati 2 žlice gorke soli u čaši mlake vode. U oba slučaja obratite se liječniku odmah.

Glavobolja i vrtoglavica

Do ove nuspojave predoziranja tabletama najčešće dolazi kod žena koje uzimaju lijekove za izazivanje pobačaja ili zaustavljanje krvarenja iz maternice. Uslijed duže upotrebe tih lijekova kod žena se mogu javiti grčevi i jaki bolovi u raznim dijelovima tijela, teška glavobolja i vrtoglavica. Moguć je i osjećaj jake žeđi i gladi. Uslijed predoziranja sekaminom pojavit će se crni mjehurići na prstima koji će se brzo osušiti i oljuštiti. Pri pojavi prvih znakova treba prestati uzimati ove tablete i odmah se obratiti liječniku.

Načini reagiranja uslijed trovanja

Ako mislite da ste se vi ili osoba u vašoj blizini predozirala tabletama, postoje općeniti načini kako pomoći.