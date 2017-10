OTKRIVENE ŠTETNE POSLJEDICE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU: Evo što ona može učiniti vašem mozgu

Američki neurokirurg Donald Hilton, koji sudjeluje u Rimu na međunarodnom interdisciplinarnom kongresu o seksualnim opasnostima koje vrebaju djecu, upozorio je da se mozak mladih koji gledaju pornografiju na internetu mijenja i oblikuje na vrlo štetan način.

Zabrinutost je to koju dijeli i papa Franjo koji je u petak u Vatikanu ugostio 150 stručnjaka s kongresa i pozvao sve sastavnice društva da “probude savjest”.

Hilton je u intervjuu za agenciju France presse upozorio da se moždane stanice mijenjaju prihvaćanjem novih znanja, ali učenje u stanju ovisnosti o bilo čemu oblikuje mozak na vrlo štetan način.

Kada se radi o pornografiji, “to je vrlo moćan proces obilježavanja koji mozak nikada ne zaboravlja”, kaže Hilton.



Uz to, pornografija može naštetiti emocijama, upozorava on pri čemu muškarci mogu doći do stadija u kojem su prave žene samo loš nadomjestak za pornografiju.

Postoje brojna istraživanja koja pokazuju da pornografija na internetu može stvoriti snažnu ovisnost.

Hilton je na kraju upozorio da društvo ne bi smjelo dopustiti pornografskoj industriji da kontrolira spolno obrazovanje djece i da bi zakonodavci morali nešto oko toga učiniti.