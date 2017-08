NEUGODAN OSIP NA RUKAMA: Otkrivamo koji su najčešći uzroci i kako ih najbolje liječiti

Ako na koži uočite simetričan osip koji svrbi, moguće je da nije posrijedi alergija nego prikrivena imunološka reakcija.

Upale na koži najčešće se manifestiraju osipom na rukama ili leđima. Glavni simptomi su promjena teksutre i boje kože na zahvaćenim područjima. Nastanak upale kože ili osipa na rukama mogu biti uzrokovani alergijama na hranu, životinje ili lijekove, neke bolesti i iritacije.

Osip na rukama može biti različitih oblika i boja

Do promjene teksture i boje kože zahvaćenih područja može doći kao posljedica iritacija, bolesti ili alergijske reakcije. Neki osipi mogu se pojaviti kao skup sitnih kvržica na koži ili kao veliki crveni komad kože.

ID reakcija

ID reakcija naziva se i autoekcematizacija, a riječ je o akutnoj i generaliziranoj reakciji kože na različite uzročne čimbenike, najčešće zarazne ili upalne prirode. Glavni simptom je osip na rukama koji svrbi i simetričnog je oblika radi širenja uzročnika putem krvi. Podsjeća na gotovo sve druge kožne bolesti.



Radi se imunološkoj reakciji do koje dolazi jer or pogrešno prepoznaje vlastite antigene, koji nastaju u našoj koži tijekom nekih prijašnjih bolesti. Pritom dolazi do pojačane podražljivosti T limfocita zbog promjene sastava kože i stanične reakcije, a uz to se veže i sniženje praga iritacije kože. Radi toga koža lakše reagira i na najmanje podražaje. Najčešće se prepoznaje kao alergija i pogrešno se liječi. Ovaj osip na rukama javlja se u oko pet do 15 posto bolesnika s gljivičnim infekcijama kože.

Simptomi se najčešće pojavljuju oko dva tjedna nakon početka djelovanja: promjene su uvijek simetrične, a mogu se manifestirati u obliku papula (prištića), urtika ili mjehurića s bistrim ili gnojnim sadržajem. Katkad su praćene i općim simptomima, kao što su groznica, lagano povišena temperatura, povraćanje, povećanje limfnih čvorova i slezene, povišeni broj leukocita, što više upućuje na upalno nego na alergijsko zbivanje.

Posjet lječniku u slučaju ovog osipa je nužan jer liječenje id reakcije u pravilu počinje tek nakon što je ona već dugo trajala. Cilj liječenja je temeljito uklanjanje uzroka reakcije. Ova bolest se često vraća.

Seboreja

Seboreja je poremećaj u radu žlijezda lojnica, to jest, pojačano izlučivanje sebuma.

Glavni uzrok seboreje je stres, što bi značilo da uz više stresa dolazi i više loja – sebuma. Ako dođe do prevelikog izlučivanja sebuma, dolazi do osipa na rukama, prhutanja kože i svrbeža. Prekomjerna količina loja uzrokuje pojačano razmnožavanje Malassezia gljivice.

Osim stresa na žlijezde lojnice utječu i klimatske promjene – prelazak iz suhe u vlažnu klimu i obrnuto. Utjecaj na lučenje sebuma iz žlijezda ima i vaša prehrana – tako masna hrana i loš odnos kiselina u organizmu također mogu uzrokovati seboreju. Pretjerano pranje kože također može dovesti do pojačanog izlučivanja te na posljetku i sušenja.

Teži slučaj seboreje je seboreični dermatitis. On nastaje kao posljedica ne liječenja seboreje i prhuti. Dermatitis je kronična upala kože s autoimunim odgovorom – prikazuje se u obliku upale, crvenila i svrbeža.

Liječenje seboreje može se raditi prirodnim putem uz pomoć ulja, ali i uz savjete dermatologa.

Crveni vjetar ili erizipel

Erizipel ili crveni vjetar je akutna bakterijska infekcija kože i potkožnog limfnog tkiva. Najčešći uzročnik ove bolesti je piogeni streptokok, a ponekad i druge bakterije.

Crveni vjetar nastaje kada uzročnik uđe kroz oštećenu kožu te nakon toga dolazi do:

gljivičnih infekcija stopala

oteklina uzrokovana zastojem limfe

kožnog ulkusa

ekcemi

Najčešće se pojavljuje kao osip na rukama, potkoljenicama i licu, no moguće je da će se pojaviti na bilo kojem dijelu tijela. Ova bolest uključuje i simptome kao što su visoka temperatura, glavobolja, malaksalost i povraćanje.

U slučaju pojavljivanja bolesti, najčešći lijek su antibiotici.

Urtikarija

Urtikarija ili koprivnjača je alergijska reakcija kože karakterizirana pojavom urtika. Urtike su blago izdignute crvenkaste ili blijede, manje ili veće promjene kože koje nastaju i nestaju u valovima uz uvijek prisutan, često intenzivan osjećaj svrbeža.

Urtikarija se pojavljuje u obliku malih okruglih ili velikih mrlja i može mijenjati oblik. Uzrokuje i svrbež, a sama urtika ili mrlja na koži može potrajati od 3 do 30 minuta ili čak nekoliko sati. Nakon nestanka mrlje, obično se pojavljuju nove.

Glavni simptomi urtikarije su:

ispupčene bijele mrlje na koži

mrlje različitih oblika koje reagiraju na dodir

svrbež i peckanje

crvenilo nakon dodira

Urtikarija se liječi uz izbjegavanje onoga što je do nje dovelo, i, ukoliko je moguće, njezinu što bržu eliminaciju iz organizma. Lijekovi su antihistaminici.