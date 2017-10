KORTIKOSTEROIDI: Iako imaju snažno djelovanje, nuspojave su u nekim slučajevima teške i ozbiljne

Kortikosteroidi su lijekovi koji se primjenjuju na mnoge grane medicine. Posebno se koriste u liječenju bolesti za koje nema etiološki djelotvornog lijeka.

Iako pomažu kod mnogih tegoba, posebno kod onih kod kojih drugi lijekovi ne pomažu, kortikosteroidi mogu imati različite nuspojave. Neke od njih mogu biti ozbiljne i dugotrajne, a najgore je to što se neke ne manifestiraju duže vrijeme.

Kortikosteroidi imaju snažno djelovanje

Kortikosteroidi se mogu davati lokalno, na usta, u obliku kreme, losiona i masti. U potrebnim slučajevima, doktor može injicirati lijek i ispod kože.

Oni koji se daju lokalno se mogu koristiti za:



smanjivanje upale

smanjivanje oteknuća

kod alergijski reakcija na otrov, metal i odjeću

smanjivanje svrbeža koji nastaje od gljivica

Za lokalnu primjenu koriste se losioni, masti i kreme, od čega su kreme i masti najviše učinkovite. Koriste se tako da se trljaju u dio kože sve dok se ne upiju. Vrsta kortikosteroida, kao i njegova koncentracija u pripravku će određivati jakost djelovanja. Postoje slabiji pripravci kao što su hidrokortizon koji ima do 1% koncentracije i on se može dobiti bez recepta. Svi jači pripravci se mogu dobiti isključivo na recept. Lokali se koriste dva ili tri puta na dan, i to u malim količinama.

Kada dođe do potrebitosti za jačom dozom, liječnik može injicirati kortikosteroid tik ispod kože. Jedan od načna je i nepozorni zavoj preko lokalno nanešenog kortikosteroida kako bi se pojačala apsorpcija i učinkovitost. Okluzivni zavoji povećavaju rizik od nastanka nuspojava na kortikosteroide pa se općenito koriste tek za psorijazu i teške ekceme.

Nuspojave korištenja su brojne i ozbiljne

Kortikosteroidi se ne koriste olako jer su im nuspojave brojne, od kojih su neke ozbiljne i dugotrajne. Dakako, postoje one koji nisu zamjetljive ni kroz neko vrijeme. Svaku terapiju kortikosteroidima prate neželjeni učinci. Kako bi se neželjeni učinci smanjili, preporučuje se ograničavanje doze kortikosteroida i dužina uzimanja na najmanju mjeru koja je moguća. Također je jako važno zapamtiti da se njihovo uzimanje ne smije samo prestati uzimati, posebice ako ste ih uzimali duže od tjedan dana.

Ovo su neki od neželjenih učinaka kortikosteroida:

Povećanje tjelesne težine

Kortikosteroidi su zapravo steroidi, a oni imaju utjecaj na to kako tijelo skladišti masti. Mogu potaknuti i apetit što će dovesti do povećanja tjelesne težine. Ako primijetite nakupljanje masti ili zadržavanje vode, razlog bi moglo biti korištenje ovog lijeka. Kako bi riješili te probleme, obavezno je redovito vježbanje i kontroliranje unosa kalorija. Također možete smanjiti količinu soli koju konzumirate.

Starenje kože

Jedno od svojstava ovog lijeka je da smanjuje i sprječava stvaranje kolagena. Kolagen pomaže otpornosti kože i to čak 30%, dok elastin sudjeluje sa 5%. Čvrstoća kože ovisi o kolagenu. Smanjivanje kolagena dovodi do stanjivanja i slabljenja elastičnosti kože. Što je koža više tanja, sklonija je crvenilo, modricama i nastanku strija. Kako bi usporili starenje kože, možete početi konzumirati namirnice s kolagenom.

Jača osjetljivost na infekcije

Iako ovaj lijek pomaže da se smanji loše i destruktivno djelovanje organizma prema zglobovima, on smanjuje reakciju imunološkog sistema ako dođe do vanjske injekcije. U tom slučaju i najmanje infekcije mogu postati veliki problem. Spriječite pojavu infekcija prevencijskim djelovanjem tako da stalno perete ruke, izbjegavate kontakt sa zaraženim ljudima te da se ne cijepite živim cjepivima kao što su ona za ospice, zaušnjake i rubeolu.

Nastanak katarakte i glaukoma

Korištenjem kortikosteroida povećava se rizik za dobivanje bolesti vida – katarakta i glaukom. Katarakta se naziva i siva mrena, a to je zamućenje prirodne očne leće koje najčešće nastupa u starijoj dobi. Ova vrsta zamućenja leće ne može se popraviti nošenjem naočala. Kod glaukoma dolazi do povećanja pritiska unutar oka. Kako bi se taj rizik smanjio, ponovno je potrebna prevencija. Smanjite pušenje i izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti. Osim toga, čest posjet oftamologu i okulistu pomoći će pravovremenom saznavanju problema.

Gubitak koštane mase i nastanak osteoporoze

Osteoporoza je jedna od najčešćih nuspojava uzimanja kortikosteroida. Lakše dolazi do neugodnih prijeloma kostiju, a sve radi smanjene koštane čvrstoće. Osteoporoza je bolest koštanog tkiva u kojoj dolazi do gubitka mineralnog i organskog dijela kosti. Radi tog gubitka kosti postaju krhke i lomljive. Spada u jednu od pet najčešćih kroničnih bolesti uopće, a 80% svih oboljelih su žene. Kako bi spriječili nastanak osteoporoze, važno je uz kortikosteroide uzimati dovoljnu razinu kalcija. Preporučena doza bila bi oko 1500 mg na dan. Uz to je jako bitan i Vitamin D. Ovaj vitamin u tijelo može doći preko hrane ili suplemenata, ali i utjecajem sunčevih zraka. Hrana bogata vitaminom D su ribe – sardine, skuša, tuna, bakalar, losos, škampi, svinjetina, žumanjak jajeta, sir i mliječni proizvodi, kvasac i gljive koje su rasle na suncu.Osim toga, važno je da se često krećete ali i razgovarate o tome s liječnikom.