KOLIKO SU POUZDANE POJEDINE METODE KONTRACEPCIJE? Hrvatski ginekolog objasnio u detalje

Kontracepcijske metode po načinu djelovanja dijele se na pet vrsta: prirodne metode, mehaničke metode, kemijska sredstva, biološka sredstva i hormonska sredstva.

U Europi kontracepciju ne koristi oko 20 posto žena. Istraživanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuje kako 43 posto žena u fertilnoj dobi ne primjenjuje nikakav oblik kontracepcije, a to je dvostruko više kad se usporedimo s Europom.

Hrvatski ginekolog Dubravko Lepušić objasnio je koliko su zapravo nepouzdane takozvane prirodne metode kontracepcije.

‘U prirodne metode spada prekinuti snošaj, takozvani produljeni snošaj, i metoda sigurnih dana. Prva dva su vezani uz spolni odnos, s izbjegavanjem ejakulacije. Metoda sigurnih dana je izbjegavanje sredine ciklusa, kada dolazi do ovulacije’, objasnio je dr. Lepušić za portal 100posto.



Niska djelotvornost

Metoda sigurnih dana temelji se na činjenici da je jajna stanica u vrijeme ovulacije sposobna za oplodnju u 24 sata. Spermij u ženskom genitalnom traktu može preživjeti do 72 sata, a prema toj se računici mogu izračunati plodni dani. No, za veću točnost podrazumijevaju se redoviti ciklusi.

‘Ove metode karakterizira niska djelotvornost i ne preporučuju se adolescentima. U principu slabije znaju menstruacijski ciklus, često ne vode previše računa o tome. Ono što je također važno je da su menstruacijski ciklusi kod adolescentica dosta neredoviti. Ono što je zanimljivo, unatoč velikoj nesigurnosti tih prirodnih metoda, još uvijek se najviše primjenjuje prekinuti snošaj – kao kontracepcijsko sredstvo’, objasnio je ginekolog.

Mehaničke metode štite od trudnoće, ali i od spolnih bolesti

U mehaničke metode spadaju prezervativ ili kondom, femidom (ženski kondom), dijafragma te cervikalna kapica. Sve su to metode kojima se sprečava ulazak spermija u ženski genitalni trakt. Najrasprostranjenije sredstvo je kondom, a ono što je jako važno kod te metode – štiti od neželjene trudnoće, ali i spolno prenosivih bolesti.

Femidom je tanka savitljiva cijev od plastike koja je premazana spermicidnim kremama i stavlja se u rodnicu prije seksualnog odnosa. Kako objašnjava dr. Lepušić, teže je dostupan te je skuplji od kondoma, a njegovo bi umetanja djevojka u principu trebala uvježbavati.

Dijafragma je gumena kapica u obliku kupole koja se kombinira sa spermicidnim sredstvima te umeće u rodnicu prije seksualnog odnosa, tako da pokriva vrat maternice. Kod nje liječnik određuje veličinu, ima ih nekoliko.

Cervikalna kapa radi na isti način te je ona za višestruku upotrebu, a kao i kondom, pruža zaštitu od spolnih bolesti.

Nije baš praktično

‘Ta druga mehanička sredstva su nepraktična zato što su vezana uz spolni odnos, stavljaju se neposredno prije odnosa, pa se, da tako kažemo gubi žar. Bilo bi dobro da se, radi povećanja postotka zaštite, mehanička sredstva kombiniraju s kemijskim sredstvima, to su razne spermicidne kreme, masti i gelovi koji onda povećavaju kontracepcijsku varijantu’, objašnjava ginekolog.

U kemijska sredstva spadaju razna spermicidna sredstva koja dolaze u obliku krema, pjene, vaginaleta koje se umeću u vaginu. Ona djeluju tako da uništavaju sjeme te time spriječavaju oplodnju. Vrlo se rijetko koriste te se ne preporučuju za upotrebu samostalno već u kombinaciji s mehaničkim sredstvima.

Biološa sredstva su takozvani maternični ulošci, odnosno spirala. Ona može biti mehanička ili bakrena, a od horminskih spirala danas je najpoznatija Mirena. Ova sredstva gotovo uvijek koriste žene koje su rodile, tek iznimno se uvode ženama koje nisu rodile, a psihijatrijske su pacijenitce pa liječnik nije siguran da će žena uzimati tablete.

‘Zašto se spirala daje ženama koje su rodile? Spirala ima jednu komplikaciju koja bi se eventualno mogla dogoditi a to je da navlači upale. Ako takve upale dovedu do neke žešće reakcije, recimo upale jajnika i jajovoda,kasnije može doći do poteškoća sa zatrudnjivanjem, objasnio je ginekolog Lepušić.

Vijek trajanja spirale je pet do šest godina.

‘Jedna od komplikacija je da žene imaju nešto jača krvarenja, kao prilagodbu na spiralu prvih nekoliko mjeseci nakon postavljanja. Hormonska spirala uz kontracepcijsko djelovanje regulira i krvarenje. Daje se ženama koje imaju jake menstruacije da hormoni koje ima spirala smanje ta njezina velika krvarenja’, kaže dr. Lepušić.

Hormonska kontracepcija najbolja je za mlade žene

Hormonska kontracepcija su pilule. Uz spiralu, one imaju najveći postotak zaštite, oko 99 posto. Preporučaju se mladim djevojkama, odnosno ženama do 35. godine životqa.

‘Nakon te dobi žene imaju veći postotak moždanih i srčanih udara zbog pojačanog zgrušavanja krvi. Zbog toga se sve korisnice prije početka korištenja šalju na vađenje krvi da se ispitaju jetrene probe i faktori zgrušavanja. Te pretrage bi se trebale ponavljati jedan puta godišnje’, kaže ginekolog.

U tabletama je obično kombinacija estrogena i progesterona, hormona koji imitiraju prirodni ciklus.

‘Danas su te tablete, za razliku od onih prije 10 – 20 godina s ultra niskom koncentracijom hormona. Više nema onih komplikacija kojih je nekada bilo (debljanje, dlakavost, glavobolje). Zbog niske razine hormona, više nema razloga da žena radi pauze prije ulaska u trudnoću. U jednom ciklusu može prestati s uzimanjem pilule, a u drugome već ići na trudnoću’, objašnjava dr. Lepušić.

Među hormonske kontracepcije spada i takozvana pilula za dan poslije, koja se uzima 24 do 72 sata nakon spolnog odnosa. Ona nikako ne bi smjela biti redovito sredstvo kontracepcije, nego samo u hitnim slučajevima jer imaju visoke doze hormona.

Tu su i kontracepcijske injekcije koje se danas dosta rijetko koriste. Postoje i kontracepcijski implantanti, koji se stavljaju pod kožu te također nisu čest odabir kod žena.

Postoje i kontraceptivni glasteri, no apsorpcija hormona preko njih je nejednaka jer nije svaka koža ista, zbog čega flaster ima manju učinkovitost nego što je ima pilula.

Među hormonske kontracepcijske metode spada i sterilizacija koja je 100 posto pouzdana. U tom slučaju žena ne može ostati trudna. U Hrvatskoj se zakonski mogu sterilizirati žene starije od 35 godina, piše 100posto.