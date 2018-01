KAKO SE OPUSTITI: Prvi korak k zdravom životu je rješavanje stresa

Premda zvuči jako jednostavno, opuštanje od svakodnevnih stresova mnogima predstavlja nemoguću misiju.

Prenatrpani rasporedi, mobitel koji ne prestaje zvoniti, ljudi koji ne prestaju tražiti usluge samo su neke od stvari koje mogu dovesti do velikog stresa. Sve to može dovesti do problema i to najčešće onih fizičkih. Reakcija na stres će se dogoditi kada ćete najmanje očekivati. Radi toga vam želimo pomoći da budete uvijek spremni i naoružani u borbi s njime.

Stres dolazi nenajavljeno

Stres je mehanizam koji omogućava u djeliću sekunde odlučimo hoćemo li se boriti ili bježati. Radi njega nam raste adrenalin, kortizol i ostali hormoni. Rezultat toga je snaga ali i gubitak motorike te gašenje svjesnog dijela mozga. Do poticanja tog mehanizma može doći iz mnogih razloga koji su individualni, ali često se pojavljuju nakon ovakvih situacija:

previše obaveza na poslu

prevelik broj ispita u školi ili na fakultetu

prekid ljubavne veze

smrt bliske osobe

otkaz na poslu

nepredviđene neugodne situacije kao što su prometne nesreće

nedovoljno sati spavanja

korištenje alkohola, cigareta i droga

Najčešće do reakcije dolazi kada nismo u mogućnosti potpuno kontrolirati situaciju. Mnogo faktora utječe na stvaranje stresa, što znači da trebate naučiti kako se opustiti i boriti s njima kako bi prebrodili sve probleme pred sobom.

Kako se opustiti

Premda zvuči smiješno, prvi savjet za iskreno opuštanje je rješavanje stresa. Ovo su samo neki načini kako to možete napraviti.

Organizirajte svoje vrijeme i uzmite pauzu

Ako su nebrojene obaveze postale dio vaše svakodnevice, nije nimalo čudno da se teško rješavate stresa. Kako bi se opustili organizirajte svoje vrijeme tako da u svakom danu ostavite vremena za sebe. To može biti 10 minuta ili sat vremena, ali najvažnije je da svakog dana imate točno određen trenutak kada ste sami, na miru i opušteni. Bolja organizacija vlastitog vremena dovesti će i do bolje produktivnosti u svim zadacima, ali i bržem ispunjavanju zadataka. To ujedno dovodi do više slobodnog vremena što uključuje više mogućnosti i prilika za opuštanje. Ako imate obitelj ili vaše svakodnevne obaveze uključuju i druge ljude, podijelite svoj raspored s njima kako bi svi znali kada je ‘vaše vrijeme.’

Pronađite hobi i bavite se njime

Znamo da vam možda zvuči nemoguće da nađete vremena za traženje ili ispunjavanje hobija, ali to je nešto što će vam zaista pomoći kako se opustiti. Čitanje omiljene knjige, fotografiranje, kuhanje, planinarenje, trčanje i mnoge druge stvari samo su neki od načina koji će vam pomoći da opustite tijelo i mozak. Odaberite onaj koji vas zaista zanima jer ako odaberete neki samo kako bi imali hobi, on bi vam s vremenom mogao postati obaveza, a ujedno i dodatan izvor stresa. Pretražite internet i pokušajte pronaći nešto što bi vas zanimalo, a da vam je pristupačno.

Izbacite negativnu energiju

Nakupljanje negativnih emocija, stresa i obaveza može dovesti do dugoročnih negativnih posljedica. Svatko ima svoj način na koji izbacuje negativan osjećaj iz sebe, a vi trebate shvatiti da je sasvim u redu ako je vaš način plakanje. Odličan način može biti i upisivanje neke borilačke vještine ili trčanje. Rješavanje negativne energije pomoći će vam kako da se opustite.

Udišite svjež zrak

U zdravom tijelu zdrav je duh. Sve što je zeleno dobro je za vaš organizam pa ujedno i za vaš mozak i život bez stresa. Nakon što ste si organizirali vrijeme, iskoristite ono što vam je ostalo slobodno kako bi šetali po prirodi i udisali svježi zrak. Dišite punim plućima i izbacite sav stres iz sebe. Uživajte u tišini prirode i tihom glasanju ptica i šuštanju vjetra.

Isprobajte meditaciju

Drevne tehnike za opuštanje uključuju različite metode meditacija. Meditacija je mnogo više od samo vježbe ili tehnike disanja. Kroz tehnike meditacije postiže se harmonija tijela, emocija i duha pomoću koje se razvija osobnost, zdravlje i sreća. Tako postoje meditacije na zvuk ili mantru, formu i simbol. Kroz svaku tehniku se budi unutarnja svijest, tišina i bezgranični mir. Različite meditacije možete pronaći na internetu ili se uključiti u neki program u svom gradu.

Harmonizirajte tijelo kroz jogu

Joga uključuje veliku količinu različitih vježbi koje možete raditi i kod kuće prije posla ili drugih obaveza. Namijenjena je opuštanju, rastezanju i poticanju bolje cirkulacije kroz tijelo. Izbacivanjem toksina očistit ćete si tijelo, a mirom i tišinom olakšati napeti mozak. Jogu prate i tehnike disanja koje dokazano pomažu kako se opustiti. Da bi se time bavili ne trebate trošiti previše vremena. Ovo može biti odličan hobi i način za korištenje svog slobodnog vremena.

Pronađite društvo, razgovarajte o onome što vas muči

Razgovor o problemima koji vas muče može pomoći da se lakše nosite s njima. Osim toga, druženje s ljudima koji su vam dragi poticat će stvaranje hormona sreće što će vas dodatno opustiti i riješiti stresa. Ako mislite da niste još spremni razgovarati s nekime o tome što vas muči, društvo vam može praviti i kućni ljubimac. Briga o štenetu ili mački mogla bi vam pomoći da prestanete misliti samo na ono što vas muči. Pas je čovjekov najbolji prijatelj, a ljubav koju vam on može pružiti je nezamjenjiva.