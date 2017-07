JER TO JE JAKO DOBRA IDEJA: Oživjeli izumrli virus čisto da pokažu koliko je to jednostavno

Znanstvenici su u laboratoriju uskrsnuli rođaka izumrlog virusa boginja. Zašto? Čisto da pokažu koliko je to jednostavno…

Boginje izazivaju virusi soja variola, a 1980. ta bolest je konačno iskorijenjena. No znanstvenici su pokazali koliko ju je jednostavno uskrsnuti. Znanstvenici u kanadskoj Alberti uspjeli oživjeti virus sličan varioli, spajajući komadiće DNK u pravom redoslijedu. Čitav projek je koštao samo 100.000 dolara, a iako je ovaj virus bezazlen, ovime su pokazali koliko je jednostavno oživjeti mrtav virus. Znanstvena zajednica je naravno podijeljena.

‘TO JE RECEPT ZA KATASTROFU’: Stručnjaci strahuju od povratka virusa koji je ubio milijune ljudi!

“Pokazujući kako se to može napraviti, i potom to objaviti u časopisu Science može privući pozornost onih koji to žele napraviti iz potpuno pogrešnih razloga a do tada nisu znali” upozorava Marc Lipstich sa Harvarda, prenosi Scientific American.