JEFTINO RJEŠENJE ZA SREĆU: Sad je i dokazano da su nudisti sretniji i zadovoljniji životom

Stručnjaci su se pozabavili psihološkim efektima nudizma. Otkrili su kako nudisti imaju bolje mišljenje o sebi, svom tijelu i da su općenito zadovoljniji svojim životom od onih koji se ne vole razodjenuti u javnosti.

Voditelj studije dr Keon West kaže kako nudisti to već neko vrijeme govore, ali da do sada nije bilo znanstvenih podataka koji bi to potvrdili, piše Daily Mail.

U prvom dijelu istraživanja u kojem je sudjelovalo 850 ljudi pokazalo je da su osobe koje su često ili djelomično gole na javnim mjestima, zadovoljnije i imaju pozitivan stav o svom tijelu.

Drugi dio studije proveden je na događajima na kojima se okupljaju nudisti i podrazumijevao je psihološku procjenu prije svlačenja odjeće i prije odijevanja.

Još su sretniji kad vide golu osobu

Ispostavilo se da se ljudi “istog trenutka kada se oslobode odjeće osjećaju bolje u vezi sa svojim tijelom, imaju više samopouzdanja i zadovoljniji su životom”.

Međutim, ima tu još jedna zanimljiva stvar.

Analiza ovih podataka pokazala je da su ljudi još sretniji kada vide golu osobu nego kada se oni sami skinu.

Dr West kaže kako je nudizam dugo smatran znakom psihološke disfunkcije, čak i među zdravstvenim radnicima.

Međutim, on je mišljenja da nudizam može biti jednostavno i jeftino rešenje za osobe koje nisu zadovoljne svojim tijelom.