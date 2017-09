IZBJEGNITE PROŠIRENE VENE: S ovih nekoliko pravila spriječite nastanak ove neugodne bolesti

Proširenje vena najčešće je prisutno na nogama. Uzroci mogu biti razni, ali zato postoje načini smanjivanja bolova i preveniranja nastanka ovog problema.

Arterije su krvne žile koje odvode krv iz srca prema svim dijelovima tijela. Njihove su stjenke jake, a krv kroz njih teče pod visokim tlakom. Vene, za razliku od arterija skupljaju krv iz tijela i u njima je tlak nizak, a stjenke vrlo slabe. Kada se krv sporije kreće prema srcu vrši pritisak na vene udova pa tako nastaju proširene vene nogu.

Najčešće su naslijeđene

Da bi krv mogla teći venama suprotno djelovanju sile teže, u njima postoje zalisci. Oni su ventilske tvorbe kojima je uloga da sprječavaju zaostajanje krvi pa na taj način omogućavaju jednosmjerno gibanje krvi prema srcu. S vremenom zalisci mogu oslabiti i time se gubi njihova funkcija. Kada slabe stjenke vena popuštaju nastaju varikoziteti što su zapravo vijugavo proširene površinske vene nogu.

Trajno proširenje krvnih vena očituje se u plavičastim, iskrivljenim i kvrgavim žilama. Kako se cirkulacija odvije između površinskog i dubokog venskog sustava, nepravilnosti su izražene na van. Zastoj ili proširenje vena može biti opasnije od tromboze. Proširenje se može pojaviti bilo gdje u tijelu, no najčešće se pojavljuje u nogama radi toga što je tamo najviši tlak. Postoje potkožne i varkiozne vene, a obje mogu postati plave ili plavoljubičaste. Ovakve promjene se mogu pojaviti već u adolescenciji.



Uzroci slabosti vena mogu biti razni, a najčešće su prirođeni. Neki od razloga mogu biti i smetnje u funkciji srca, šećerna bolest, smetnje u funkciji jetre i bubrega, ali i trudnoća. Osim konkretnih bolesti i smetnji, proširene vene mogu nastati i samo radi procesa starenja i slabljenja stjenke žila. Hormonalne promjene, promjena razine hormona u tijelu i korištenje kontracepcijskih pilula također može biti uzrok. Neaktivnost mišića, iskrivljena kralježnica i ravno stopalo također mogu biti poticaj za nastanak proširenih vena. Problem suvremenog svijeta i modernih poslova često traži dugotrajno sjedenje i stajanje pa tako i to može biti uzrok slabljenja oticanja krvi i nastanka ovog problema. Zanimljiv je podatak da osobe s prekomjernom tjelesnom težinom često pate od ovog problema.

U slučaju kroničnog venskog zastoja mogu nastati venski ulusi, točnije rane koje teško zacjeljuju. Mogu se javiti i komplikacije kao što su stvaranje ugrušaka u venama ili tromboza, upala vena ili tromboflebitis, otkidanje komadića ugruška koji u organizmu može začepiti krvne žile.

Simptomi proširenih vena

Glavni simptom ove pojave je fizički izgled nogu u trenutku proširenja vena. Prije pojave plave ‘paukove mreže’ na nogama i drugim dijelovima tijela, ovo su mogući simptomi:

osjećaj težine i bolovi u potkoljenicama

pečenje i grčenje mišića nogu

osjećaj boli i grčenje nakon dugog stajanja

bolovi u nogama prije spavanja

rane u području potkoljenica

otekline u području gležnjeva i potkoljenica

promjene boje kože u crvenkasto smeđu u području gležnjeva

Kliničkim se pregledom razlikuje 7 stadija bolesti. U nultom stadiju se ne vidi niti se mogu osjetiti proširene vene. Prvi stadij uključujju sitne, paučinaste vene do 1 milimetar širine ili vene do 4 milimetra širine uz crvenilo i oteknuće oko gležnja. Drugi stadij su vidljive vrećaste varikozne vene veće od 4 milimetra širine. Treći stadij su edemi i nateknuće noge no bez promjene na koži. U idućem stadiju se vide promjene na koži koje su uzrokovane bolešću vena pa se mogu vidjeti pigmentacije, ekcemi te zatamnjenje ili otvrdnuće kože. Peti stadij su promjene na koži uz zarasle rane. Zadnji stadij su promjene na koži ali i otvoreni ulkusi ili rane.

Liječenje uključuje poticanje cirkulacije

Pojava prvih znakova proširenih vena ukazuje na to da vam je potrebna terapija i preventivne mjere kako bi se razvoj usporio i kako bi se spriječile daljnje komplikacije. Terapija se uglavnom sastoji od uzimanja dodataka koji će poticati cirkulaciju i smanjiti ostale simptome proširenih vena kao što su težina u nogama, grčevi i bol. U težim slučajevima proširenih vena radi se sklerozacija kojom se zatvaraju vene i stavljaju izvan funkcije krvotoka.

Radiofrekventna i laserska ablacija rade se uz visoku energiju koja uništava venu iznutra. Ne vadi se ali ovom operacijom ona potpuno gubi svoju funkciju. Ovo liječenje radi se u ambulantama i anestezija je minimalna. Klasična operacija vena je kirurški zahvat koji se radi u općoj ili spinalnoj anesteziji. Ta operacija uključuje uklanjanje vena uz nekoliko rezova na koži.

Nakon svih zahvata potrebno je i nužno nošenje elastičnih zavoja.

Biljne kapi također mogu pomoći u boljoj cirkulaciji. Odlično bilje za to su kopriva i ružmarin. Jedan recept je da uzmete 100 grama lista koprive i 100 grama ružmarina te sstavite u posudu širokog grla, natopite listove 70% alkoholom i zatvorite. Ova mješavina tako treba stajati 20 dana i trebate ju promućkati svaki dan. Nakon 20 dana prelijte tekućinu u tamnu bocu. Koristi se tako da svakog dana 3 puta uzmete 3o kapi uz malo vode ili čaja. U ovoj mjeri trajat će vam oko godinu dana, a promjene u cirkulaciji ćete sigurno osjetiti.

Topli oblozi i masaža uz kantarionovo ulje pomoći će boljoj cirkulaciji. Utrljajte ulje dva puta dnevno laganim pokretima prema gore. Najbolje bi bilo stavljati ih prije spavanja kada su noge najviše umorne. Osim masaže možete raditi tople obloge natopljene ružmarinom, kamforom i arnikom. Držite ga na venama dok se ne osuši.

Preveniranje proširenih vena uključuje male korake koje trebate raditi svakoga dana. Ovo su neki od načina: