ESTROGEN U HRANI: 5 namirnica koje će vam pomoći riješiti manjak ovog hormona u tijelu

Estrogen je glavni ženski spolni hormon, prirodna je supstanca gdje se naziva fitoestrogen.

Poremećaj rada žlijezda utjecat će na manje ili više lučenje hormona, pa tako i estrogena. Manjak ili višak estrogena imat će velik utjecaj na cjelokupni organizam. U mnogim slučajevima nismo niti svjesni da jedemo estrogen u hrani, što kod nekih ljudi može izazvati neočekivane probleme.

Estrogen u hrani: Zašto je bitan?

Kod žena se estrogen proizvodi najvećim dijelom u folikulu jajnika, posteljici, te jajnicima. Drugi spolni hormon kod žena je progesteron. Estrogen se nalazi i u organizmu muškaraca, ali u mnogo manjoj mjeri. Ovaj hormon je jako važan kod žena jer utječe na redovan menstrualni ciklus, odgovoran je za rast dlačica, grudi te drži kolesterol pod kontrolom. Glavnu ulogu ima za vrijeme puberteta, ali nastavlja ispunjavati svoju ulogu i nakon što pubertet završi.

Niska razina estrogena utjecat će na:



smanjivanje menstruacije

problemi s nepravilnim menstrualnim ciklusom ili oligomenorejom

valunge kao u menopauzi – promjena temperature

nizak libido

promjene raspoloženja

suhu kožu

doživljavanje nesanice

Visoka razina estrogena će stvoriti:

probleme kod menstruacijskog ciklusa

pojačavanje simptoma predmenstrualnog sindroma

ciste u dojkama

ciste na jajnicima ili maternici

utjecaj na razvoj raka dojke

Estrogen zapravo konzumiramo svakog dana, a da toga nismo niti svjesni. Hrana koja sadrži fitoestrogen je poželjna, posebice ako imate problema s premalim lučenjem tog hormona.

5 namirnica s visokom razinom estrogena

1. Osušeno voće

Sušeno voće, posebice marelice i šljive mogu pomoći u uravnoteženju razine estrogena. Ono je također zdravi međuobrok radi kojeg ćete se držati daleko od slatkog, a k tome ćete dobiti potrebnu razinu vlakana. Ovi sušeni plodovi sadrže fitoestrogene, koje će pomoći da popunite bilo kakve nestašice koje imate u organizmu. Učinak će biti kao da je tijelo samo stvorilo dodatni estrogen. Kada jedete sušeno voće, sjetite se da proces sušenja koncentrira sve dijelove voća, tako da ćete osim estrogena u hrani, dobiti vitamine i hranjive tvari od njih. U sušenom voću nalazi se i puno šećera, pa razmišljajte tako da jedete manje sušenog nego svježeg voća.

2. Lanene sjemenke

Lanene sjemenke su odličan način da pomognete tijelu da ima više estrogena. Možete ih jesti izravno ili dodati u neku drugu hranu pri pripremi. Lanene sjemenke imaju visok udio vlakana radi čega ćete se osjećati puni tijekom i nakon obroka. One će također pomoći u reguliranju probavnog sustava. Preporučuje se i u situacijama kada želite izgubiti prekomjerne kilograme jer mogu pomoći u smanjenju kolesterola. Odličan su izvor omega-3 masne kiseline koji će čuvati krvne žile, smanjiti mogućnost srčanog i moždanog udara. Savjetujemo da počnete koristiti lanene sjemenke u salatama, jutarnjim pahuljicama i slično.

3. Grašak

Grašak je odličan prilog glavnom jelu ako želite povećati razinu estrogena. On je jedan od poznatih izvora fitoestrogena, ali u njemu se nalaze i druge djelotvorne tvari. Sadrži minerale poput magnezija, željeza i kalija, čak i neke proteine. Grašak je pun vlakana i iznenađujuć je izvor vitamina C. To znači da ćete konzumiranjem estrogena u hrani graška poboljšati svoj imunološki sustav i razinu estrogena. Od graška možete raditi juhe, umake ili ih koristiti u različitim kombinacijama za prilog glavnom jelu.

4. Sojine klice

Jedne od odličnih namirnica koje sadrže estrogen su klice, posebice sojine. One će poboljšati razinu hormona jer sadrže fitonutrijense, a prirodno su niske razine kalorija i ugljikohidrata. Radi toga su odlična osnova za zdravu i laganu prehranu. Osim sojinih klica možete isprobati pšenične, ražene, zobene i klice graha. Možete ih koristiti kao salatu ili dodatak na sendviču. Pazite samo da ih ispirete hladnom vodom te da ih pojedete u roku od nekoliko dana od kupnje.

5. Tofu

Tofu je vrlo dobar način da pomognete tijelu da uravnoteži razinu estrogena. U njemu se nalazi izoflavon koji djeluje na receptore estrogena u tijelu. Tofu ima visoku razinu bjelančevina i željeza radi čega se već godinama koristi u veganskoj i vegetarijanskoj prehrani kao zamjena za meso. U mnogim slučajevima kada zamijenite meso sa tofuom unosite manje masti i kolesterola u tijelo, pa tako možete i izbjeći loše posljedice koje meso izaziva. Ako niste navikli na konzumiranje tofua, počnite s jednim obrokom tofua tjedno.

Osim navedenih, kako bi povećali razinu estrogena u hrani i tijelu, možete koristiti ove namirnice:

lanene sjemenke, sjemenke sezama

breskve

jagode

proizvodi od soje: mlijeko od soje, jogurt od soje

brokule

grah

pistacije, orasi i kikiriki

crno vino

bijeli luk

integralni kruh

