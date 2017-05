CRVENA MRLJA U OKU: Najčešći uzroci i kako ublažiti ovaj grozan problem koji se događa svima

Crvena mrlja u oku ili pojava krvarenja događa se često i nerijetko smeta. U većini slučajeva radi se o stanju koje ne predstavlja veliki problem i koji se riješava lako i u nekoliko dana ili tjedana.

Crvenilo očiju događa se vrlo često i postoji nekoliko uzročnika za to stanje. Osim ako niste bili u bazenu, to jest kloriranoj vodi, ili plivali u moru, crvenilo očiju i crvena mrlja u oku može vas zabrinuti.

Najčešći uzroci crvene mrlje u oku

Prvi i glavni uzrok crvenila oka, pucanja kapilara i nastanka crvenih mrlja u oku je nedostatak sna. Ako je uz crvenilo i krvarnje prisutna i bol, moguće je da se radi o infekciji virusom herpesa.

1. Infekcija herpesom

Virus herpesa može inficirati i oči i prouzročiti upalu. Upala stvara crvenilo oka, ali i uzrokuje bol, osjetljivost na svjetlost i jako nakupljanje suza. Ako uz ove simptome na očima dobijete i bubuljice na usnama, to jest herpes, pazite na svoju higijenu i obratite se liječniku.



2. Akutni iritis

Ako osim crvenila oka ono s vremenom postaje tamno crveno te osjećate bol, moguće je da je došlo do upale očne šarenice. Ova pojava naziva se i akutni iritis i prolazi sam za nekoliko tjedana. Terapija pomaže u bržem izlječenju, a pripisati će je vaš liječnik. Simptomi akutnog iritisa su bol, crvenilo oka, crvena mrlja u oku, osjetljivost na svjetlost, maglovit i zamagljen vid.

3. Povišeni tlak

Stalna pojava crvenih mrlja u oku, to jest bjeloočnicama, može biti znak povišenog krvnog tlaka. S obzirom na to da visoki krvni tlak uzrokuje širenje krvnih žilica, to se događa u oku. Tako kapilare u oku mogu pucati radi visokog krvnog tlaka.

4. Popucale kapilare u očima

Crvene mrlje u oku najčešće se pojavljuju radi popucalih kapilara u očima. Postoji nekoliko razloga za pucanje kapilara osim visokog tlaka.

Kapilare u oku mogu popucati prilikom udarca u oko, makar će onda najčšeće biti popračene i zamagljenim vidom i tamnjenjem kože oko podočnjaka.

Prilikom podizanja teških stvari ili pretjeranog vježbanja moguće je da dođe do pucanja kapilara i crvenih mrlja u oku

Prejako trljanje očiju dovesti će do nadraženosti oka i mrlja

Liječenje i ublažavanje crvene mrlje u oku

Crvene mrlje uzrokovane popucalim kapilarama najčešće prođu same od sebe u roku tjedan do dva. Ako crvene mrlje duže ne prolaze obratite se svom liječniku jer to može ukazivati na previsok tlak, ali i na upalu.

Ako je razlog crvene mrlje u oku udarac ili poremećaj krvarenja, potrebna vam je terapija.

Kako biste ublažili crvenilo i smirili oči, uvijek možete raditi obloge od čajeva. Odlični čajevi za obloge su čaj od trputca, bazge ili kamilice. Skuhajte čaj i ostavite ga da odstoji preko 15 minuta kako bi se blago ohladio. Umočite vaticu ili gazu u čaj, lezite i stavite natopljenu tkaninu na oči. Odmorite i ponavljajte sve dok je čaj topao.