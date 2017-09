CERVIKALNI SINDROM: Prevenirajte nastanak boli u vratu i komplikacije svakodnevnim vježbama

Lokalizirana bol u stražnjem dijelu vrata s širenjem među lopatice i prema ramenima ukazuje na cervikalni sindrom.

Mnogi ljudi svakodnevno osjećaju bol i ukočenost u vratu i sve je veća količina ljudi koji pate od toga. Razlog ukočenosti je urbani način života gdje se većina radnog vremena provodi u sjedećem položaju za računalom. Jedan od rezultata krivog sjedenja i držanja može biti i cervikalni sindrom. Učestalost cervikalnog sindroma povećava se s godinama života. Čak preko 90% ljudi je jednom u životu osjetilo teške bolove u vratu.

Rašireni bolovi, a mnogobrojni mogući uzroci

Osim fibromialgije koja za glavni simptom ima jake bolove koji su rašireni u mišićima, posebice u vratu i ramenima, cervikalni sindrom se odnosi na bol u kostima. Kod fibroimalgije uz bolove idu i izrazita iscrpljenost te poteškoće sa spavanjem.

Cervikalni sindrom se odnosi na skup simptoma koji se ističu bolom u vratu te prolaskom boli do ramena, ruke, potiljak, lopatice i leđa. Jedan od simptoma je i ograničena pokretljivost vrata te jako napeti mišići vrata i ramena. Ovi se simptomi najčešće pripisuju ukočenosti radi lošeg držanja i ne daje im se velik značaj. Kao posljedica zanemarivanja ovih simptoma, moguć je nastanak bolnih čvorova u mišićima duž vrata skroz do lopatica. Ovo nadalje dovodi do zapaljenja mišićog omotača koje može biti opasno.



Ovaj sindrom najčešće nastaje kao posljedica promjena kičme, posebice u vratnom dijelu, dok uzrok može biti i iritacija ili pritisak vratnih živčanih korijenova. Različiti problemi s krvnim žilama, osteoporoza, tumori ili urođene deformacije kralježnjaka također mogu dovesti do nastanka cervikalnog sindroma. Cervikalni sindrom i bol u vratu su usko povezani. Bol i ukočenost vrata najčešće su posljedica nepravilnog položaja vrata, glave ali i lošeg držanja kičme. Jedan od razloga mogu biti i slabi mišići vrata i ramena.

Starenjem se hrskavica i kosti oko vrata troše i počnu habati. Radi toga može doći do nekoliko promjena koje ne uključuju samo cervikalni sindrom. Cervikalni sindrom može biti i posljedica cervikalne spondiloze, koja može biti jako opasna jer dovodi do suženja prostorа potrebnog zа moždinu i živčane korijenove koji prolаze kroz kičmu do ostаtkа tijela.

Ako dođe do uklještenja, ovo su simptomi koje biste mogli osjetiti:

utrnulost i slabost u rukama ili nogama

slabost u šakama i prstima

nedostatak koordinacije

poteškoće s hodanjem

gubitak kontrole pražnjenja mjehura

gubitak kontrole pražnjenja crijeva

Liječenje ovisi o težini simptoma

Cilj liječenja je da se ublaži bol te da možete normalno nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima bez neugodnosti i osjećanja boli. Pravovremenim reagiranjem i liječenjem možete spriječiti trajna oštećenja moždine i živaca.

Jedan od načina je nošenje cervikalne kragne kako bi smanjili bolove. Uz to bi vam liječnik mogao pripisati neke lijekove za smanjivanje boli. Savjetujte se s liječnikom oko potrebnih lijekova jer će oni ovisiti o težini simptoma.

Osim lijekova možete isprobati fizioterapeutske vježbe za liječenje cervikalnog sindroma. Cilj vježbi je da radite na istezanju i jačanju mišića u vratu i ramenima. Uz vježbe može se stvoriti više prostora unutar kičme kako bi se opustili uklješteni živci. Za vrijeme bolova, fizioterapeut će vam preporučiti lagane i neopterećujuće vježbe. Vježbe će trajati do 15 minuta i bilo bi odlično kada biste ih radili barem 2 puta dnevno.

Računalno jačanje mišića je najnovija metoda jačanja svih grupa mišića. Najbolje je za koristiti nakon povreda, za snažno jačanje kompletne muskulature bez gubljenja vremena u fitness centrima. Rezultati su vrlo brzi i vidljivi već nakon nekoliko tretmana. Za ovo nema nikakvog fizičkog naprezanja već računalo sve radi za vas. Vrste terapije su elektroterapija, laseroterapija, ultrazvučna, magnetoterapija i akupunktura. Nakon što se računalno smiri akutna bolna faza, provodi se i kinezioterapija s korektivnim vježbama.

Kirurško se liječenje primjenjuje vrlo rijetko i to samo u slučaju težih komplikacija. Jedina indikacija za kiruršku intervenciju je kompresija leđne moždine uslijed trzajne ozlijede u prometnim nesrećama.

Preveniranje jačanjem mišića

Kako bi spriječili ili barem smanjili mogućnost nastanka cervikalnog sindroma, pomoći će jačanje mišića. Prije nego krenete raditi na fizičkoj kondiciji, trebate se psihički pripremiti na sve što vas čeka. Ako krenete sa zabludama kako je lako i jednostavno postati sportaš, postoji šansa da ćete odustati čim naiđete na prvu prepreku.

Prije svega počnite sa svakodnevnim rastezanjem koje možete raditi čak i u krevetu kada legnete spavati. Osim što bi u prevenciji cervikalnog sindroma trebali paziti i na to na kakvom ležaju i jastuku spavate, svakodnevno istezanje mišića imat će ogromnu ulogu. Pronašli smo dvije vježbe za istezanje i blago jačanje vrata, leđa i ruku.

1. Lezite na trbuh. Položite se na vrh prstiju i dlanove, a glava neka vam stoji prema gore. Odgurnite se dlanovima o pod i podižite gornji dio tijela. Ne zadržavajte dah. Nakon što podignete gornji dio tijela, napravite to i sa donjim dijelom tijela pa ostanite tako na prstima. Pritisnite i zategnite cijelo tijelo, pogledajte blago prema gore i zadržite tako 20 sekundi. Ponovite ovu vježbu sve skupa 4 puta. Ako osjećate bol, ponavljajte koliko je potrebno.

2. U stajaćem položaju podignite desnu ruku u vis. Lijevom rukom presavijte lakat desne ruke iza glave i pokušajte da čini kut od 90 stupnjeva. Lijevom rukom pomažite polako pomicanje lakta desne ruke prema unutra. Kada dođete do granice boli s ovom vježbom za istezanje, zaustavite se i zadržite 20 sekundi. Ponovite sa svakom rukom po četiri puta.