BOLOVI U BEDRIMA: Pokušajte ih se riješiti ovim jednostavnim metodama kod kuće

Neugodan osjećaj uz bolove može se pojaviti uzduž cijelih nogu, a najčešći razlog je preopterećenje ili istegnuće mišića.

Bolovi u bedrima ili butinama mogu biti uzrokovati mnogi faktori, a najčešće je odmor najbolji lijek. Ponekad mogu trajati dugo i predstavljati tupu neugodu, ali mogu se pojavljivati oštre i kratke sesije boli.

Uzrok će ovisiti o svakodnevnim aktivnostima

Najčešći razlog boli u bedrima bit će preopterećenje ili istegnuće mišića. Bol se može pojaviti i u kostima, a ovo su neki od mogućih uzroka:

nastanak limfoma u butinama – ovo izaziva jaku ili lakšu bol koja se javlja uglavnom samo noću

slaba ili loša cirkulacija – ovo može izazvati niz problema osim samo bolova. Slaba cirkulacija može dovesti do začepljenja arterija, grčeve u mišićima i teške bolove uz oticanje

burzitis – upala burzi najčešće nastaje nakon udarca, istegnuća, preopterećenja ili nekog drugog razloga radi kojeg se ona napuhuje i smeta što može uzrokovati bolove u bedrima.

infekcija kostiju ili osteomijelitis – ovom infekcijom su uglavnom pogođene dugačke kosti kao one u butinama. Uz bol pojavit će se visoka tjelesna temperatura, oticanje, crvenilo i ostali simptomi infekcije

artritis – osteoartritis i reumatoidni artritis su među najčešćim uzrocima boli u kukovima, posebice kod starijih osoba. Artritis može uzrokovati i upalu na području zglobova pa se ta bol može prenijeti i na mišiće bedara i butina.

hormonalne promjene – posebice u trudnoći može doći do disbalansa hormona i različitih hormonalnih promjena koje mogu uzrokovati upalu zdjelice i time bol u bedrima

različiti lijekovi – hormonalne terapije, kontracepcijske pilule ili tablete za spuštanje krvnog tlaka mogu uzrokovati bolove u mišićima

frakture ili puknuće – ovaj se problem najčešće javlja kod starijih osoba jer starenjem kosti postaju

uganuće tetive – kod sportaša se ovo često događa radi ponavljanih pokreta koji stvaraju velik pritisak na mišiće, tetive ili ligamente. Ako dođe do uganuća tetive, dolazi do boli i otežanog kretanja kukova

Jednostavne metode smanjivanja boli u bedrima

Kod kuće možete izvesti mnogo metoda za ublažavanje boli u bedrima i mišićima nogu iznad koljena. Većina od ovih metoda bit će efikasno osim ako uzrok boli u bedrima nije znak teže bolesti ili karcinoma.

Grijte ili hladite mišić

Kako bi osigurali smanjivanje bolova, održavajte mišić bedra toplim. Preko noći nosite pidžamu i masirajte bolno bedro ugrijanim uljima. Kako bi masiranje imalo bolji efekt, koristite maslinovo ulje i u to ubacite malo svježeg bijelog luka. Možete koristiti i riblje ulje koje ćete nanijeti na bolno mjesto pa onda omotajte mišić u pamučnu gazu.

Dobar utjecaj može imati i hlađenje mišića, no to će ovisiti o boli koju osjećate. Nemojte koristiti led direktno na mišić, već kockice leda omotajte u tkaninu i tako držite na bolnom bedru. Držite oko 20 minuta pa tako ponovite dva puta u danu. Ako je došlo do istegnuća, led je potrebno staviti odmah nakon ozlijede. Pri korištenju leda kao obloga starije osobe koje pate od dijabetesa ili srčanih bolesti moraju biti dodatno oprezne jer on steže krvne žile.

Nakon vježbanja dopustite mišićima da se oporave

Kako bi spriječili prenaprezanje mišića, nakon treninga im dajte vremena da se oporave. Nakon vježbanja je potrebno oko 48 sati da se mišić oporavi. Ako dođe do preosjetljivosti, znači da ste se povrijedili i da trebate prestati vježbati i uzeti pauzu. Mišići se mogu prenapregnuti jednostavnim pokretima i vježbom, a ne nužno intenzivnom tjelovježbom. Grčevi mogu trajati samo nekoliko minuta, dok istegnuće može trajati tjednima. Spriječite te situacije i dajte si odmora nakon što osjetite naprezanje u bedrima.

Zamotajte bedra zavojima

Elastični zavoji oko noge mogu smanjiti oteknuće. Pri motanju pazite da ne pritisnete previše jer tada možete uzrokovati oteknuće u dijelu ispod ozlijede. Nemojte previše pritiskati jer iako će kompresija zaustaviti grčeve, to je ipak bolniji put.

Podignite noge u zrak

Ako se povrijedili stopalo ili donji dio noge, podignite ozlijeđeni dio noge. Neka bude na razini višoj od srca jer ćete time spriječiti nakupljanje krvi i stvaranje otekline. Ovo će također pomoći da krv bolje procirkulira tijelom i bolnim bedrima.

Ako svi ovi savjeti i dalje uzrokuju bol u bedrima, obratite se svom liječniku jer je moguće da se radi o nekoj bolesti koju treba liječiti doktor.