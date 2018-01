BOL U TESTISU: Sedam opasnih razloga zbog kojih se morate pregledati i obratiti liječniku

Sve boli koje se pojavljuju u predjelu spolnih organa trebaju biti upozorenje za samopregled ili odlazak liječniku.

Muški testisi jako su osjetljivo područje radi čega je pojava boli nerijedak fenomen. Iako sama bol u testisu može nastati bezazleno, trebate obratiti pozornost na moguće druge simptome, ali i trajanje boli.

Mogući uzroci boli u testisu

Testisi su najosjetljiviji dio tijela kod muškarca, a oni su odgovorni za proizvodnju spermija i testosterona pa su s razlogom smješteni izvan tijela. Oni su uvijek optimalne tjelesne temperature, koja može biti od jednog do dva stupnja niža od temperature ostatka tijela. Svaka abnormalnost i bol na području testisa kod muškaraca stvara osjećaj nesigurnosti, ali u tom predjelu je svaka bol i osjećaj nelagode abnormalan. To znači da je nužno da posjetite liječnika ako osjećate bol u testisu. Ovo su neki od mogućih razloga nastanka boli.

1. Testikularna torzija

Ovo je najčešći hitni uzrok uroloških problema kod muškaraca, a ujedno je jako bolno. Radi se o zapetljanju ili uvlačenjem spermatske cijevi koja dovodi krv do testisa. Ako dođe do zapetnjanja, zaustavlja se protok krvi i tkivo testisa polako počinje umirati. Ovo se može dogoditi kod muškaraca u svakom periodu života. Iako je najčešći hitni slučaj, pojavnost nije toliko česta.



2. Upala testisa

Upala testisa može biti uzrokovana bakterijama ili virusom. Upala se istodobno može nalaziti na oba testisa, ali će se simptomi uglavnom pojavljivati na samo jednom. Ova vrsta upale testisa često je povezana s virusom zaušnjaka. Glavni simptomi pojave upale su bol u testisu i preponama, ali i:

iznimna osjetljvost u području skrotuma

bolno mokrenje

bolna ejakulacija

natečeni skrotum

krv u sjemenu

abnormalno i često pražnjenje mjehura

povećana prostata

natečeni limfni čvorovi u preponama

visoka tjelesna temperatura

Infekcije mokraćnog sustava i spolno prenosive infekcije kao što su gonoreja, klamidija i epididimitis, mogu rezultirati upalom testisa. Ako liječnik nakon pregleda prostate i dijagnoze krvi odredi da se o tome radi, liječenje je antibioticima i protuupalnim lijekovima. Bez obzira na izvor upale, puni oporavak može potrajati nekoliko tjedana.

3. Upala prostate

Prostata je mala žlijezda koja se nalazi ispod mjehura kod muškaraca. Ona stvara tekućinu koja čini 50 do 75 posto sjemena. Ako dođe do upale to se naziva prostatitis, a može se proširiti na područje oko prostate i uzrokovati bol u testisu. Uzroci mogu biti različiti, a najčešće se radi o bakterijskim infekcijama. One mogu uzrokovati i kroničnu upalu prostate koja se razvija sporije nego akutna. Simptomi će varirati ovisno u uzroku, ali ovo su ipak najčešći:

bol u donjem dijelu trbuha i leđa

bol u testisu i pri mokrenju

poteškoće s mokrenjem

zimica

povišena tjelesna temperatura

bola ejakulacija

jak miris urina

Ako imate asimptomatski upalni prostatitis, nećete primijetiti nikakve simptome. Vaš liječnik može pronaći ovo stanje tijekom rutinskog fizičkog pregleda. Liječenje je antibioticima i lijekovima protiv boli.

4. Bubrežni kamenci

Jedan od čestih uzroka bolova u donjem dijelu leđa koji se može proširiti i na ostatak donjih ekstremiteta je pojava bubrežnih kamenaca. Do pojave bubrežnih kamenaca dolazi jer se kiseline, kalcij i cistin iz urina ne razgrađuju do kraja i ne budu izbačeni iz organizma već se gomilaju u bubrezima. Kamenje tada otežava normalno mokrenje što izaziva oštećenost bubrega i jake bolove. Ovo može uzrokovati probleme s mokrenjem i bol u testisu. Jedan od najčešćih razloga za nastanak bubrežnih kamenaca je dehidracija.

5. Otečene arterije

Stanje službenog naziva polyarteritis nodosa uzrokuje otečene arterije, a prvenstveno utječe na male i srednje arterije, koje mogu postati upaljene ili oštećene. Ovo je teška bolest krvnih žila uzrokovana promjenama u organizmu i padom obrambenog imunološkog sustava. Češća je kod muškaraca nego kod žena, i to posebice kod muškaraca iznad 40 godina starosti. Pojava ove bolesti utječe na sve organe, uključujući i kožu, ali i na središnji živčani sustav. Tako se može pojaviti bol u čitavom tijelu, smanjen apetit, pretjeran umor, groznica, bolovi u mišićima, zglobovima i testisima. Liječenje se treba provoditi pri prvim znakovima bolesti jer je kontinuirano liječenje od presudne važnosti. Postoji opasnost od ozbiljnih komplikacija za osobe koje imaju ovaj problem i ne traže medicinsku pomoć. Liječenje se izvodi kortikosteroidima, imunosupresantima te antivirusnim lijekovima.

6. Gljivice na penisu

Najčešća je upala gljivicom kandidom koja se u određenim uvjetima jako lako počne prekomjerno razmnožavati. Uvjeti mogu biti dugotrajno liječenje antibioticima, oslabljeni imunološki sustav ili dijabetes. Mogu se prenijeti seksualnim odnosom. Glavni simptomi gljivica na penisu su crvenilo na penisu, bijele točkice i svrbež. Uz to može doći do ljuštenja kože, te bolova u penisu i testisima za vrijeme seksualnog odnosa ili za vrijeme mokrenja. Postoji mogućnost da se koža počne ljuštiti, a tijekom seksualnog odnosa se javlja bol i peckanje, kao i kod mokrenja. U slučaju gljivične infekcije, glavić će vjerojatno biti obložen bijelim filmom, a moguće je i pucanje kožice. Liječenje se izvodi kremom u trajanju od tjedan dana.

7. Rak testisa

Ovaj težak problem nastaje u spolnim žlijezdama muškaraca i čini tek 1% svih zloćudnih tumora u muškaraca. Najčešći je kod muškaraca od 15. do 34. godine života. Glavni i najčešći simptomi koji mogu upućivati na rak testisa su:

postupno ili naglo povećani ili smanjeni testisi

otvrdnuće jednog ili oba testisa

gubitak seksualne želje i aktivnosti

krv u sjemenu

osjećaj težine i bol u testisima

bol u leđima

oticanje nogu

Uz to je moguće da nastane kvržica, oteklina ili čvor na jednom od testisa, ali to uglavnom ne uzrokuje bol. Prije liječenja nužan je pregled i palpacija testisa te pregled bolesnikova tijela dodirivanjem kože dlanom ili prstima. Rak testisa izlječiv je u 95% svih bolesnika, te u 80% bolesnika kod kojih je bolest metastazirala.