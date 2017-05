9 MITOVA O MAMURLUKU: Mislite da će vam kebab i Lupocet nakon noći pijančevanja pomoći? Čujte ovo…

U ranim dvadesetima ste mogli izaći van, popiti sve što se nudilo, pojesti kebab pred jutro, a kad biste se probudili bili ste kao novi. U kasnijim godinama od mamurluka se oporavljamo puno dulje. Dan nakon opijanja jedva se krećemo, jedva vidimo, jedva dišemo.

Puno je savjeta o tome kako spriječiti mamurluk i kako ‘pravilno piti’ (što god to značilo), i sami ste ih vjerojatno čuli na desetke, no bitno je razlučiti što je istina, a što je mit. Pa krenimo…

1. Dehidracija izaziva mamurluk

Istina je da konzumiranje više alkohola potiče dehidraciju. Uzmite u obzira da što više alkohola pijete, to više mokrite i tako dehidrirate svoj organizam. Stoga mnogi nakon noći opijanja, prije spavanja popiju nekoliko čaša vode ne bi li spriječili mamurluk, no ipak se bude s glavoboljom i bolovima u želucu. Razlog tome leži u činjenici da je mamurluk izazvala kombinacija različitih faktora – niska razina šećera u krvi, iritacija želuca, premalo sna i proširene krvne žile. Dakle, nekoliko čaša vode može vam utažiti žeđ koju dehidracija izaziva, ali neće vam previše pomoći s mamurlukom, bez obzira na to što ‘vaš frend ima frenda koji uz svaku čašu alkohola popije čašu vode i nije mu ništa’.



2. Lagano pijuckanje ne dovodi do mamurluka

Ljudi obično vjeruju kako će do mamurluka doći samo ako u kratkom vremenu popiju velike količine alkohola, no to je daleko od istine. Do mamurluka može doći i nakon samo jedne čašice. Pitate se kako je to moguće? Pa, način na koji vaš organizam podnosi alkohol ovisi o cijelom nizu faktora. Primjerice, prosječni muškarac će idući dan osjetiti mamurluk ako popije 5-8 pića, dok će ga prosječna žena iskusiti već nakon 3-5 pića. Puno toga ovisi i o nečijoj etničkoj pripadnosti. Japanci, recimo, genetski slabije podnose alkohol. Isto tako, ako inače patite od migrena ili uzimate određene lijekove također vam treba puno manje alkohola da idući dan osjetite posljedice.

3. Mamurluk je isti kod muškaraca i žena

Ovo je zapravo netočno. Žena jednake visine, građe i težine kao neki muškarac, puno će vjerojatnije nakon noći ispunjene alkoholom iskusiti glavobolju, bolove u želucu i neutaživu žeđ. Razlog tome je što tijela muškarca su 55-65 posto sačinjena od vode, za razliku od organizma žene kod kojih voda čini 45-55 posto vode. Muškarci ujedno u svom organizmu imaju i više enzima koji pomaže preraditi alkohol što znači da se on počinje razlagati još dok je u želucu prije no što dođe do krvotoka. Još jedan krivac je postotak masnoće koji je kod žena viši, a masnoća ne može apsorbirati alkohol.

4. Pivo i vino su najsigurnije opcije

Znate onu – pivo i vino su prehrambeni proizvodi? E pa možda jesu, možda nisu, ali napit se možete od bilo kojeg alkohola, uključujući i gore navedene ‘prehrambene proizvode’. Nije bitno kojim redom ih pijete i miješate li ih ili ne. Ono što još treba imati na umu jest da vino sadrži tanine koji nekim ljudima mogu izazvati glavobolje što znači da će iduće jutro sasvim sigurno biti mamurni. Viski također kod nekih ljudi izaziva glavobolju pa su za njim možda bolja opcija prozirna alkoholna pića poput votke ili gina.

5. Hrana će pomoći u apsorpciji alkohola

Ako vam nakon burne noći ne pada na pamet pojesti kebab/burek/sendvič/hamburger – vrijeme je da se zapitate tko ste. No, šalu na stranu, hrana definitivno pomaže u ublažavanju posljedica alkohola, ali ona hrana koju ste pojeli prije no što ste navalili na alkohol, a ne na kraju večeri. Najbolji izbor je masnija i teža hrana poput, primjerice, pizze, jer joj treba najdulje da je vaš metabolizam razgradi pa će raditi i kad počnete piti što znači da će alkohol puno sporije ulaziti u vaš krvotok te ćete moći popiti puno više bez većih posljedica.

6. Paracetamol danas protiv glavobolje sutra

Paracetamol se kod nas nalazi u lijekovima kao što su Lupocet, Panadol, Lekadol a koje ljudi uzimaju i inače protiv glavobolje. No, paracetamol se nikako ne bi smio uzimati s alkoholom jer ga prerađuje jetra koja je zadužena i za preradu alkohola. Ako uzmete ovaj lijek dok se jetra još bori s alkoholom, on će se preraditi na neki drugi način što može biti toksično. Bolji odabir su aspirin ili ibuprofen, no ni njih ne bi trebalo uzimati odmah nakon što si popijete. Oni će vas štiti od boli nekoliko sati nakon uzimanja, a u to vrijeme ćete ionako spavati pa je bolje uzeti ih nakon buđenja.

7. Hladan tuš i crna kava pomažu

U koliko filmova smo vidjeli kako se kronično mamurni ljudi bacaju po ledenu vodu i uzimaju vruću crnu kavu kako bi došli k sebi? Takvo što vam može privremeno olakšati, ali neće vas riješiti mamurluka. On će vas pustiti tek kad alkohol izađe iz vašeg organizma. Inače, kava bi vam mogla čak i odmoći jer djeluje kao diuretik što vašem dehidriranom i mamurnom organizmu nikako ne treba. Umjesto kave pijte puno vode, posebno ako povraćate.

8. Biljni lijekovi liječe mamurluk

Ekstrakti guave, kruške, sikavice, tko zna čega… Prodaju se kao efektivni borci protiv mamurluka, no liječnici kažu kako njihova učinkovitost na tom polju nikad nije dokazana te da je bolje uzeti tabletu multivitamina da vas malo podigne.

9. Mamurluk nije ništa strašno

Kad se osjećate mamurni, znači da vaše tijelo treba pomoć. Vi ste zapravo kontaminirali svoj organizam s previše alkohola. Glavobolja? Alkohol vam je poremetio središnji živčani sustav i kemijske spojeve u mozgu. Nemiran želudac? Alkohol je iziritirao želučanu ovojnicu. Da, brzo će vam to proći, ali ne mijenja na činjenici da se sami otrovali. A ako popijete previše može doći do težeg trovanja alkoholom, past ćete u nesvijest, dogodit će vam se napadaji i disanje će vam se poremetiti. Mogli biste i umrijeti. Nijedan izlazak ili proslava nije toga vrijedna.

I zaboga, ne sjedajte za volan pijani. Nitko ne vozi bolje pijan nego trijezan.