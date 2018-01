PALEO PREHRANA: Što uključuje i koje su joj glavne prednosti i nedostaci

Ova vrsta prehrane kod nekih se smatra najzdravijim načinom na koji se možete hraniti.

Paleo dijeta djeluje po principu “ako to nisu jeli naši stari, nećemo niti mi”. Ona ima poseban pristup koji se brine oko nutrijenata koji unosite kako bi ostali snažni, zdravi i energični. Istraživanja u biologiji, biokemiji, oftalmologiji, dermatologiji i mnogim drugim disciplinama upućuju na to da je suvremena prehrana, prepuna rafinirane hrane, masti i šećera korijen stvaranja degenerativnih bolesti poput pretilosti, raka, dijabetesa, bolesti srca, Parkinsonove bolesti , Alzheimerove bolesti, depresije i neplodnosti.

Koje namirnice uključuje i izbjegava paleo prehrana

U paleo prehrani je u redu da jedete voće, povrće, meso, riblja jela, sjemenke i zdrave masti. Trebate izbjegavati mliječne proizvode, žitarice, rafiniranu hranu i šećere, mahunarke, škrob i alkohol.

Meso i životinjski izvori



Kako bi u svoj jelovnik uključili pravu paleo prehranu, prije svega na njega trebate staviti široku paletu hrane iz životinjskih izvora. Ne trebate izbjegavati masne dijelove mesa, kao niti one koje možda inače ne bi koristili u uobičajeno prehrani. Često zanemarivani dio prehrane su organska mesa, kosti i drugi izvori kolagena koji se mogu pronaći u životinjskom mesu. Ako je cilj vaše paleo prehrane gubitak kilograma, proteini koje dobivate iz mesa će vas činiti sitima i zdravo ćete mršaviti.

Voće i povrće

Voće i povrće bogati su antioksidansima, vitaminima, mineralima i fitonutrijenima koji su pokazali da smanjuju vjerojatnost razvoja brojnih degenerativnih bolesti uključujući rak, dijabetes i neurološki pad. Tako možete dobiti zdrave masti od oraha, različitih sjemenki, avokada, maslinovog ulja i riba. Istraživanja i epidemiološke studije su pokazale kako prehrane bogate mononezasičnim i omega-3 mastima dramatično smanjuju slučajeve pretilosti, raka, dijabetesa, bolesti srca i kognitivnih sposobnosti.

Glavne prednosti i nedostaci ove dijete

Za većinu ljudi činjenica da Paleo dijeta pruža najbolje rezultate je sve što im je potrebno. Poboljšani lipidi u krvi, gubitak težine i smanjenje boli od autoimununih bolesti je dovoljan dokaz. U ovoj prehrani se smatra da postoji hrana koja je u sukobu s našim zdravljem – žitarice, mahunarke i mliječni proizvodi. Mnogi antropolozi smatraju da je ljudska vrsta dosegla vrhunac tjelesnog razvoja u smislu muskulature, čvrstoće kostiju, veličine mozga prije 10 000 godina, dakle upravo prije razvoja poljoprivrede, kad su ljudi za prehranu počeli uzgajati žitarice. Ujedno postoji mogućnost poboljšanja zdravlja organizma povećanim unosom vitamina, minerala i antioksidansa.

“Paleo nije još jedna “nova” dijeta već je to prva i izvorna dijeta ljudske vrste i istraživanja pokazuju čvrstu povezanost između nove industrijski rafinirane hrane i novih civilizacijskih bolesti. Stoga, povratak izvornoj hrani na koju smo genetski prilagođeni, te izbjegavanje industrijskih prerađevina i otrovnih kemikalija, izgleda neminovno za svakoga tko želi sačuvati dobro zdravlje.” – izjavila je nutricionistica Anita Šupe.

Nedostatke paleo prehrane objavili su stručnjaci u časopisu Nature journal Nutrition and Diabetes. Nakon što su izveli studiju na dvije skupine pretilih miševa koji su imali simptome dijabetesa, došli su do rezultata koji su pokazali kako paleo prehrana možda nije najbolji izbor. Smatra se kako je svaka osoba koja ima visok šećer i dijabetes u rizičnoj skupini pri ovakvoj dijeti jer paleo prehrana uključuje malo ugljikohidrata, a puno masnoća. To je za tu skupinu posebno opasno. Istraživanje je pokazalo kako se na ovoj vrsti prehrane povećavaju kilogrami i to iznimno brzo, što ujedno dovodi do povišenog krvnog tlaka, rizika od tjeskobe i depresije te probleme s kostima. Za nekog tko je već pretio, ova dijeta bi mogla dodatno povećati razinu šećera u krvi i inzulin te su takve osobe podložnije dijabetesu.

Ove skupine ljudi moraju biti posebno oprezne

Osobe koje boluju od neke autoimune bolesti, uzimaju lijekove za kronične bolesti ili boluju od celijakije moraju biti posebno oprezne prije odabiranja paleo prehrane. Paleo prehrana se nikako ne bi smjela koristiti kod djece, već samo kod odraslih.

Ako vam je organizam iscrpljen radi neke autoimune bolesti paleo prehrana neće biti dovoljna da vratite snagu i energiju. U tom slučaju postoji prehrana koja se zove autoimuni protokol (skraćeno AIP) i provodi se 30 dana, nakon čega se postepeno uvode namirnice i gledaju se reakcije.

Ako imate neke lijekove za kronične bolesti, nastavite s istim dozama i nakon prelaska na paleo prehranu. S vremenom bi vam se mogla promijeniti potreba za pojedinim lijekovima. Obavezno se prije odlučivanja na paleo prehranu obratite svom liječniku. Bez njegovih savjeta nemojte prekidati uzimati neke tablete.

Ukoliko sumnjate ili znate da imate celijakiju, to jest osjetljivost imunološkog sustava na gluten, dobro proučite kakva prehrana bi bila dobra za vas. Posljedica reakcije na gluten je upala u tankom crijevu koja dovodi do poremećaja apsorpcije hranjivih sastojaka i simptoma na brojnim udaljenim organima, radi čega je pravilna prehrana u ovom slučaju najvažniji faktor.