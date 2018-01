NAJBOLJI DOMAĆI ČAJ ZA BUBREGE: Namirnice imate kod kuće, trebate ih samo pripremiti

Bubrezi su filtri vašeg tijela koji stvaraju sofisticirani sustav uklanjanje otpada, a može doći do upale i drugih problema.

Bubrezi dnevno 120 do 150 litara krvi dnevno i uklanjaju do dvije litre otpadnih tvari i suvišne vode. Uz to pomažu u reguliranju krvnog tlaka i stvaranju crvenih krvnih zrnaca. Može doći do upale bubrega što je ozbiljna bakterijska infekcija koja može biti akutna ili kronična.

Liječenje upale čajevima za bubrege

Najčešći razlog nastanke upale bubrega je infekcija ili imunološka reakcija koja ne ide pravim putem te oštećuje bubrege. Imunološka reakcija može nastati tako da protutijelo napada bubreg ili antigen koji se nalazi uz njegove stanice. Drugi način je da se protutijelo spaja s antigenom na drugom dijelu tijela i veže za stanice u samom bubregu. Akutna upala bubrega ima nekoliko uzroka i može u konačnici dovesti do zatajenja bubrega ako se ne liječi. Ovo stanje poznato je kao Brightova bolest.

Poseban rizik od upale bubrega i težih bolesti imaju ove skupine ljudi:



osobe koje u obitelji imaju povijest bolesti bubrega i infekcije

osobe koje imaju bolest imunološkog sustava, kao što je lupus

osobe koje uzimaju previše antibiotika ili lijekova protiv boli

osobe koje su imale nedavnu operaciju urinarnog trakta

Glavni simptomi upale bubrega koje ne smijete ignorirati su osjećaj zbunjenosti i nemogućnost koncentracije, suha i osjetljiva koža, visok tlak, anemija, bol u donjoj strani leđa, natečenost nogu i ruku, smrzavanje, gubitak apetita, okus metala u ustima i loš zadah te problemi s mokrenjem. Ako osjetite neki od ovih simptoma, a da traje duže od nekoliko dana, obavezno se javite svom liječniku kako bi se istražilo o čemu se točno radi.

Za liječenje, ali i prevenciju problema s mokraćnim sustavima i bubrezima, isprobajte ove čajeve za bubrege koje možete pripremiti kod kuće.

Čaj od peršina

Ovaj čaj je broj jedan kao pomoć u detoksikaciji organizma te se koristi kao diuretik. U sebi sadrži velike količineflavonoida, fiksiranih ulja, uljne smole, proteina, ugljikohidrata i vitamina. Antioksidansi u peršinu odlični su za organizam jer su potrebni kako bi štitili tijelo od djelovanja štetnih slobodnih radikala. Tako je čaj od peršina odličan za čišćenje gotovo svakog dijela tijela, pa i bubrega. Koristi se za čišćenje bubrega i urinarnog trakta, a ovako se priprema.

Potrebni sastojci:

3 limuna

1 šalica nasjeckanog peršina

5 stručaka celera

6 šalica vode

1 đumbir

Priprema se tako da stavite sok od limuna, peršin, celer i očišćeni đumbir u blender i izmiksajte, zatim dodajte vode i ponovo izmiksajte. Pijte u gutljajima kroz cijeli dan.

Uvin čaj

Naziva se još i medvjeđe grožđe, a odlično djeluje na sprječavanje širenja i izazivanja upala. Diuretski je što znači da omogućava čišćenje organizma i bubrega kroz mokraću. Uvin čaj se najčešće koristi za infekcije urinarnog trakta ali je uva dobra i za ostale bolesti i probleme. Utječe na štetne mikrobe koji su uzročnici upalnih procesa u mokraćnom mjehuru te će pomoći da se oni eliminiraju. Ostavljati će osjećaj olakšanja nakon obavljanja male nužde te pomoći u smanjenju upale i iritacije. Koristi se kao sredstvo za poticanje mokrenja. Možete ga kupiti kao gotovi proizvod ili u listićima (rinfuzi). Također se pije u gutljajima, uz obaveznu pauzu nakon korištenja od dva tjedna.

Sok od koprive

Iako često zanemarivana, kopriva je ljekovita u svim svojim dijelovima. Pri branju i sušenju se mogu koristiti svi dijelovi biljke – stabljika, lišće, korijen i cvijet. Smatra se da je prirodni sok od koprive najbolji napitak za čišćenje i poboljšanje krvi koji ujedno regulira visoki šećer. Ima pozitivno djelovanje na peristaltiku crijeva te poboljšava cijelu probavu. Jedno od najdjelotvornijih svojstava je pozitivan učinak na urinarne infekcije i detoksikaciju organizma. Upravo iz tog razloga se može koristiti kao sok za liječenje problema s bubrezima.

Kako bi napravili sirup, bit će vam potrebno:

400 grama mladih listova koprive (bere se u proljeće i jesen)

1 litra pročišćene vode

7 limuna

800 grama smeđeg šećera

5 jušnih žlica meda

Listove koprive operite, stavite ih u posudu i ulijte vodu u koju ćete staviti pet narezanih limuna. Ostavite poklopljeno 24 sata. Idućeg dana izgnječite sve sastojke i procijedite tekućinu. Nakon toga dodajte sok od dva limuna te smeđi šećer. Stavite smjesu na vatru i zakuhajte do vrenja. Neka vrije 5 minuta. Za vrijeme kuhanja stalno miješajte. Na površini će vam se pojavljivati pjena koju trebate ukloniti. Kada se smjesa ohladi dodajte med neposredno prije nego ulijevate tekućinu u staklene teglice. Dobro zatvorite i čuvajte na hladnijem i tamnom mjestu. Ovako izrađeni sok od koprive može trajati oko pola godine, dakako uz dobro sterilizirane staklenke i pravilno čuvanje.

Osim raznih čajeva za bubrege i ostale urinarne probleme, postoje namirnice i vitamini koji će pomoći pri tim problemima. Tako su djelotvorne biljke đumbir, korijen bijelog slijeza, klinčić i smreka. Od namirnica će vam pomoći lubenice, sok limuna, brusnice i sjemenke buče. Kako bi osigurali zdravlje bubrega i urinarnog trakta pripazite na dovoljan unos vitamina B2 i B6 te magnezija. Uvijek pazite na to da izbjegavate cigarete, alkohol i kofein te da pazite na svoju prehranu kako bi vam krvni tlak i šećer bili na normalnoj razini. Pijte puno tekućine jer će to pomoći detoksikaciji organizma i održavajte zdravu tjelesnu težinu.