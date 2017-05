Možda ni ne znate da su za vašu debljinu, alergije, nadutost krivi poremećaji u crijevima…

Da biste znali ubrajate li se i vi među onih 80 posto populacije koji pate od disbioze, dovoljno je da obratite malo više pažnje signalima koje vam šalje vaše tijelo.

Mnoge od nas često muče manje ili veće tegobe poput nadutosti trbuha, neugodnog zadaha ili pospanosti nakon obroka. A da i ne spominjemo periode kad se počnu izmjenjivati krize zatvora i proljeva. Za sve to krivac je crijevna disbioza, narušena ravnoteža bakterijske crijevne flore, koja je prema najnovijim istraživanjima povezana s cijelim nizom zdravstvenih problema. Da biste znali ubrajate li se i vi među onih 80 posto populacije koji pate od disbioze, dovoljno je da obratite malo više pažnje signalima koje vam šalje vaše tijelo.

Simptomi su različiti

Simptomi narušene ravnoteže bakterijske crijevne flore su različiti, od onih koje je lako povezati s tim problemom, poput sindroma iritabilnog crijeva ili meteorizma, pa do onih za koje ne biste ni pomislili da su u ikakvoj vezi s crijevima, kao što su sklonost infekcijama (prvenstveno cistitisu i vaginitisu), podložnost alergijama pa čak i debljanju. Kad dođe do poremećaja u ravnoteži bakterijske crijevne flore, kako u smislu kvantitete tako i u smislu kvalitete, broj korisnih bakterija se smanjuje pa dolazi do dominacije patogenih sojeva bakterija, koji tako dobivaju dovoljno prostora za razna štetna djelovanja. Protiv svih navedenih problema možemo djelovati uzimajući hranu bogatu probioticima ili probiotičke lijekove koji mogu očuvati uravnoteženost crijevne mikrobiote. Probiotičke bakterije sudjeluju u sintezi određenih vitamina i apsorpciji nekih minerala, pomažu u fermentaciji teško probavljive hrane i olakšavaju metabolizam laktoze. Sprječavajući naseljavanje patogenih mikroorganizama u crijevima, pozitivno utječu na crijevni imunološki sustav, koji je odgovoran za 70 posto naše imunološke reakcije. Probiotici Linex se, primjerice, preporučuju kao lijek, ali i kao prevencija. I prije pojave zdravstvenih tegoba, Linex se može uzimati iz preventivnih razloga kako bi održali ili pak vratili ravnotežu poremećene mikrobiote crijeva, što može pomoći u jačanju imunološkog sustava.

Obogatite prehranu

Pomoći će i uravnoteženje vrlo vjerojatno monotone prehrane. Preporuka je konzumirati integralni kruh, tjesteninu i rižu te obilje voća i povrća zato što biljna vlakna, osim što olakšavaju prolaz hrane kroz crijeva, hrane bifidobakterije, korisne bakterije koje čine od 12 do 15 posto ukupne bakterijske crijevne flore. Osim toga, treba primijeniti i uobičajena pravila zdravog života, da ne kažemo i zdravog razuma, a to su piti dovoljno tekućine, redovito se baviti nekom fizičkom aktivnošću te izbjegavati prekomjeran stres jer su crijeva izuzetno osjetljiva na svaki oblik emocionalne napetosti.